Sering Mimpi Buruk? Sains Ungkap Posisi Tidur Miring Kiri Pemicu Utama

Ilustrasi Tidur miring kiri disebut jadi pemicu mimpi buruk. (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bangun tidur dengan perasaan cemas yang tidak jelas alasannya? Sebelum menyalahkan apa yang Anda makan semalam, coba ingat kembali posisi tubuh Anda saat terlelap.
Ternyata, kenyamanan bukan satu-satunya hal yang dipertaruhkan saat tidur; posisi tubuh Anda memiliki pengaruh besar terhadap skenario mimpi yang dihasilkan otak.
Bagi Anda yang sering mengalami mimpi buruk atau mimpi yang terasa sangat nyata, perhatikan arah bantal dan posisi tubuh Anda. Penelitian menunjukkan bahwa arah tubuh saat tidur dapat memicu reaksi saraf tertentu yang secara langsung memengaruhi imajinasi di alam bawah sadar kita.
Hal ini jauh lebih berpengaruh daripada sekadar mitos tentang efek samping cokelat atau keju sebelum tidur. Dilansir dari YourTango, Rabu (29/4), orang yang tidur miring ke kiri cenderung mengalami mimpi yang paling jelas sekaligus paling mengganggu secara emosional.
Hubungan Posisi Miring ke Kiri dan Mimpi Buruk
Sebuah studi tahun 2004 memberikan temuan krusial mengenai perilaku tidur manusia. Penelitian yang melibatkan 63 subjek ini meminta peserta tidur pada sisi tubuh yang ditentukan—kanan atau kiri—untuk melihat korelasi posisi terhadap kualitas mimpi mereka.
Hasilnya cukup mengejutkan. Mereka yang tidur miring ke kiri mengalami kesulitan tidur yang jauh lebih besar dan sering melaporkan mimpi buruk. Mimpi-mimpi tersebut terasa sangat nyata dan sering kali meninggalkan kesan emosional yang kuat bahkan saat seseorang sudah terjaga.
Data statistik menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Hampir 41% responden yang tidur miring ke kiri melaporkan adanya mimpi yang menakutkan. Posisi ini diduga memberikan tekanan atau stimulasi tertentu pada otak, yang akhirnya memicu skenario mimpi negatif.
Sebaliknya, mereka yang tidur miring ke kanan melaporkan pengalaman tidur yang jauh lebih tenang. Meskipun kualitas tidur tidak selalu sempurna, mimpi yang dialami cenderung berpusat pada perasaan aman. Jika Anda ingin menghindari mimpi buruk, mengubah posisi ke sisi kanan bisa menjadi solusi praktis.
