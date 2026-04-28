Orang yang Tidak Bisa Duduk Diam Tanpa Memeriksa Ponselnya Biasanya Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

Banyak orang merasa gelisah jika tidak memegang atau memeriksa ponselnya, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal dalam perspektif psikologi, perilaku tersebut bisa mencerminkan kondisi mental dan emosional tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (26/4), jika kamu atau orang di sekitarmu merasa sulit duduk diam tanpa mengecek ponsel, ada kemungkinan beberapa ciri berikut ini dimiliki.



1. Memiliki Kecenderungan Kecemasan Tinggi



Orang yang terus-menerus memeriksa ponsel sering kali mengalami kecemasan, terutama terkait informasi atau komunikasi. Mereka takut ketinggalan pesan penting, berita terbaru, atau respons dari orang lain. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan “fear of missing out” (FOMO), yaitu ketakutan berlebihan akan tertinggal dari sesuatu.



2. Sulit Fokus dalam Jangka Waktu Lama



Kebiasaan membuka ponsel berulang kali dapat menjadi tanda bahwa seseorang memiliki rentang perhatian yang pendek. Otak terbiasa dengan stimulasi cepat dari notifikasi, media sosial, atau konten singkat, sehingga sulit bertahan dalam aktivitas yang membutuhkan konsentrasi panjang.



3. Mencari Pelarian dari Rasa Bosan



Bagi sebagian orang, diam tanpa aktivitas terasa tidak nyaman. Ponsel menjadi “pelarian instan” untuk menghindari kebosanan. Secara psikologis, ini menunjukkan ketergantungan pada stimulasi eksternal untuk merasa terhibur.



4. Memiliki Kebutuhan Validasi Sosial



Sering mengecek ponsel, terutama media sosial, bisa menandakan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Notifikasi like, komentar, atau pesan menjadi sumber kepuasan emosional. Ini berkaitan dengan harga diri yang sebagian bergantung pada respons sosial.



5. Kurang Nyaman dengan Kesendirian



Orang yang tidak bisa lepas dari ponsel sering kali merasa tidak nyaman saat sendirian. Keheningan atau ketiadaan interaksi membuat mereka gelisah. Ponsel digunakan sebagai “teman” untuk mengisi kekosongan tersebut.



6. Memiliki Kebiasaan Impulsif



Mengecek ponsel tanpa alasan jelas, bahkan secara otomatis, adalah tanda perilaku impulsif. Otak sudah terbiasa merespons dorongan kecil tanpa dipikir panjang. Ini mirip dengan kebiasaan refleks yang sulit dikendalikan.



7. Sensitif terhadap Notifikasi



Bunyi atau getaran kecil dari ponsel bisa langsung menarik perhatian. Orang dengan ciri ini cenderung sulit mengabaikan notifikasi, bahkan ketika sedang melakukan hal penting. Ini menunjukkan tingkat respons yang tinggi terhadap rangsangan eksternal.



8. Berpotensi Mengalami Ketergantungan Digital



Jika kebiasaan ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, atau produktivitas, maka bisa mengarah pada ketergantungan digital. Dalam psikologi modern, ini mulai dianggap sebagai bentuk adiksi perilaku, mirip dengan kecanduan lainnya.



Penutup



Tidak semua orang yang sering memeriksa ponsel memiliki masalah serius. Namun, jika kebiasaan tersebut sudah terasa berlebihan atau sulit dikendalikan, ada baiknya mulai melakukan refleksi diri. Mengurangi waktu layar, menetapkan batas penggunaan, dan melatih fokus bisa menjadi langkah awal untuk kembali mengendalikan kebiasaan ini.



