8 Kebiasaan Kecil yang Meningkatkan Keberuntungan dalam Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com – Keberuntungan sejati bukan soal takdir, melainkan sesuatu yang bisa diciptakan oleh siapa pun yang mau berusaha.

Psikologi menunjukkan bahwa orang beruntung memiliki pola perilaku yang membuat mereka lebih peka terhadap peluang di sekitar mereka.

Menciptakan keberuntungan ternyata bukan tentang keajaiban, melainkan tentang cara seseorang berpikir dan bertindak setiap harinya.

Ada kebiasaan kecil yang secara konsisten membedakan mereka yang tampak selalu beruntung dari yang tidak.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/4), berikut delapan hal yang rutin dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya tampak penuh keberuntungan.

1. Selalu hadir dan penuh kesadaran

Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam dan di sekitar diri tanpa menghakimi.

Ketika seseorang berjalan dalam mode autopilot, mereka cenderung melewatkan peluang yang sebenarnya ada di depan mata.

Kepekaan situasional yang tinggi memungkinkan seseorang menangkap kesempatan yang tidak terlihat oleh orang lain.