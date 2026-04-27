Orang yang Mengunci Mobilnya Dua Kali “Hanya untuk Berjaga-jaga” Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang menekan tombol kunci mobil lebih dari sekali, bahkan sampai memastikan dengan menarik gagang pintu? Sekilas mungkin terlihat berlebihan. Namun dalam psikologi, kebiasaan kecil seperti ini sering kali mencerminkan pola pikir dan karakter yang lebih dalam.
Tindakan “double-checking” seperti mengunci mobil dua kali bukan sekadar kebiasaan acak. Ia bisa menjadi jendela untuk memahami bagaimana seseorang memandang risiko, kontrol, dan rasa aman dalam hidupnya.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan hal ini.
1. Cenderung Berhati-hati Tinggi
Orang yang mengunci mobil dua kali biasanya memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Mereka tidak mudah menganggap sesuatu “sudah cukup aman” tanpa verifikasi tambahan.
Bagi mereka, satu langkah ekstra lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Sikap ini sering membuat mereka lebih siap menghadapi situasi tak terduga, meskipun kadang terlihat terlalu waspada.
2. Memiliki Kebutuhan Akan Rasa Kontrol
Kebiasaan ini juga mencerminkan keinginan kuat untuk mengontrol lingkungan sekitar. Dengan memastikan mobil benar-benar terkunci, mereka merasa memiliki kendali atas kemungkinan buruk.
Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, tindakan kecil seperti ini memberi rasa stabilitas dan kepastian.
3. Rentan terhadap Overthinking Ringan
Mengunci dua kali sering kali berkaitan dengan pikiran seperti: “Bagaimana kalau tadi belum terkunci?” atau “Bagaimana kalau terjadi sesuatu?”
Ini bukan berarti mereka memiliki masalah serius, tetapi menunjukkan kecenderungan berpikir berulang (rumination) dalam skala ringan. Pikiran mereka cenderung mencari celah kemungkinan kesalahan.
4. Perfeksionis dalam Hal Tertentu
Tidak semua aspek hidup mereka harus sempurna, tetapi dalam hal keamanan atau tanggung jawab, mereka bisa sangat teliti.
Mengunci sekali mungkin dianggap “cukup” bagi banyak orang, tetapi bagi mereka, “cukup” belum tentu “pasti benar”. Di sinilah sifat perfeksionis muncul—terutama dalam hal-hal penting.
5. Tingkat Kecemasan yang Sedikit Lebih Tinggi dari Rata-rata
Kebiasaan ini kadang berkaitan dengan tingkat kecemasan ringan. Bukan kecemasan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi cukup untuk membuat mereka lebih waspada.
Menariknya, kecemasan dalam kadar kecil justru bisa adaptif—membantu seseorang lebih berhati-hati dan menghindari risiko.
6. Bertanggung Jawab dan Sadar Konsekuensi
Orang seperti ini biasanya sadar bahwa tindakan kecil bisa berdampak besar. Kehilangan barang, kerusakan, atau pencurian bukan hal yang mereka anggap sepele.
Karena itu, mereka cenderung mengambil langkah tambahan untuk mencegah masalah. Ini sering membuat mereka terlihat dapat diandalkan dalam banyak situasi.
7. Memiliki Kebiasaan “Safety Rituals”
Dalam psikologi, tindakan seperti ini bisa disebut sebagai ritual keamanan kecil. Ini bukan hal negatif selama tidak berlebihan.
Ritual ini memberi rasa nyaman dan menjadi semacam “penutup” sebelum mereka meninggalkan sesuatu. Sama seperti mengecek kompor atau pintu rumah, ini adalah bentuk kebiasaan yang memberi ketenangan mental.
Jadi, Apakah Ini Hal yang Buruk?
Tidak selalu.
Mengunci mobil dua kali bukan tanda gangguan psikologis selama:
Tidak dilakukan secara kompulsif berlebihan
Tidak mengganggu aktivitas sehari-hari
Tidak memicu stres atau kepanikan
Justru dalam banyak kasus, ini adalah kombinasi dari kehati-hatian, tanggung jawab, dan kesadaran risiko.
Namun, jika seseorang merasa harus mengecek berulang kali hingga merasa cemas atau tidak bisa pergi tanpa memastikan berkali-kali, itu bisa menjadi tanda kecenderungan obsesif yang perlu diperhatikan.
Kebiasaan kecil sering kali mencerminkan pola pikir yang besar. Mengunci mobil dua kali mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kombinasi sifat seperti kehati-hatian, kebutuhan akan kontrol, dan kesadaran terhadap risiko.
Pada akhirnya, ini bukan soal benar atau salah—melainkan tentang bagaimana seseorang merasa aman dalam dunianya sendiri.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!