JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak sangat paranoid tentang keuangan mereka?

Saya dulu adalah salah satu dari mereka sampai (secara harfiah) menghancurkan saya. Itu benar. Orang-orang yang tidak pernah berpikir mereka memiliki cukup uang, biasanya memiliki kebiasaan hemat yang pada akhirnya menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya mereka hilangkan.

Sementara banyak perilaku yang saya ambil pada saat-saat "tidak pernah cukup" tidak baik, ada beberapa peretasan hemat uang yang masih saya sumpah.

Kebiasaan hemat ini dapat menghemat banyak uang dalam jangka panjang dan pendek.

Dilansir dari yourtango pada Selasa (21/4), orang yang tidak pernah menyangka punya cukup uang biasanya memiliki 10 kebiasaan berhemat ini

1. Bento boxing

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana orang Jepang tetap langsing, sehat, dan menjaga anggaran makanan mereka? Mereka menggunakan kotak bento, yaitu kotak makan siang yang sesuai porsinya, disiapkan secara tradisional di rumah, dan ditata dengan apik, agar menggugah selera.

Dengan kata lain, mereka menyiapkan makanan dengan nitro. Saya sudah mulai membuat kotak bento sendiri di rumah untuk seluruh keluarga saya, menampilkan resep tradisional Jepang, Korea, dan Cina.