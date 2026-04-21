Mengejutkan! 4 Wanita Mengakui Alasan Memilukan Melepaskan Pria yang Masih Mereka Cintai

JawaPos.com - Kami ingin pernikahan kami bertahan selamanya. Tetapi dalam terlalu banyak kasus, mereka tidak melakukannya. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan berakhir dengan perceraian, dengan perkiraan berkisar antara 40-50%.

Keempat wanita pemberani ini berbagi cerita tentang mengapa mereka memutuskan untuk menceraikan suami mereka. Cerita yang mungkin terdengar sangat mirip dengan apa yang Anda alami dalam hidup Anda sendiri.

Ingatlah bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ada banyak faktor yang membuat keputusan besar ini tentang keadaan pernikahan Anda.

Dibutuhkan banyak pemikiran untuk memikirkan gagasan menceraikan pasangan Anda, tetapi terkadang, itu satu-satunya cara.

Di sini, 4 wanita mengakui alasan memilukan mereka melepaskan pria yang masih mereka cintai:

1. Dia menolak untuk tumbuh dewasa

"Saya menyuruh suami kedua saya pergi karena dia malas dan tidak termotivasi. Dia terlalu senang mendapatkan tumpangan gratis dan membuat janji yang tidak ingin dia tepati. Dia kemudian berkata, dalam retrospeksi, bahwa segala sesuatu selalu berhasil untuknya sebelumnya, jadi dia berharap keberuntungannya akan tetap bertahan. Pada dasarnya, dia berharap sihir menggantikan usaha."

2. Dia terus mengkhianati kepercayaannya