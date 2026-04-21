5 Kebiasaan Langka yang Dilakukan Orang Bahagia Setiap Hari, Bahkan Saat Mereka Sebenarnya Tidak Ingin Melakukannya (canva)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan datang dari hal besar—pencapaian, uang, atau momen spesial. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya.
Kebahagiaan sering kali dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan ketika kita sedang tidak dalam suasana hati yang baik.
Salah satu hal yang paling sering diabaikan adalah rasa syukur. Banyak orang tahu tentang pentingnya bersyukur, tetapi tidak benar-benar menjadikannya bagian dari rutinitas hidup.
Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur berkaitan erat dengan kesehatan mental yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat, hingga kualitas hidup yang lebih tinggi.
Hal ini juga dibahas dalam artikel di YourTango yang menyoroti bagaimana kebiasaan sederhana berbasis rasa syukur dapat membentuk pola pikir positif.
Bahkan ketika seseorang merasa malas atau tidak bersemangat, kebiasaan-kebiasaan ini tetap dilakukan—dan justru itulah yang membuat mereka tetap bahagia.
Berikut 5 kebiasaan langka yang dilakukan orang bahagia setiap hari:
1. Menjadikan rasa syukur sebagai ritual harian
Orang yang benar-benar bahagia tidak hanya “ingat” untuk bersyukur sesekali, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Misalnya dengan meluangkan waktu khusus untuk memikirkan hal-hal yang patut disyukuri, baik saat makan bersama keluarga maupun sebelum tidur.
Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan secara sadar mengingat hal-hal baik dalam hidup, seseorang melatih otaknya untuk lebih fokus pada hal positif dibandingkan kekurangan. Seiring waktu, ini akan membentuk cara pandang yang lebih optimis terhadap kehidupan.
