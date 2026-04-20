7 Kebiasaan Orang Jepang yang Tingkatkan Kesehatan dan Umur Panjang Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang Jepang dikenal memiliki umur panjang yang menjadi perhatian dunia.

Berbagai kebiasaan sederhana dalam budaya Jepang diyakini menjadi kunci utama kesehatan mereka.

Secara psikologi, rutinitas harian yang teratur terbukti memberi dampak positif bagi pikiran dan tubuh.

Tidak hanya soal makan sehat, kebiasaan-kebiasaan ini mencakup hampir seluruh aspek gaya hidup.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/4), dijelaskan tujuh kebiasaan orang Jepang yang tingkatkan kesehatan dan umur panjang menurut Psikologi.

1. Mandi air hangat setiap hari

Jepang memiliki lebih dari 3.000 kawasan sumber air panas yang tersebar di seluruh negeri.

Pemandian umum sangat lazim ditemukan di kota-kota besar, dan hampir setiap rumah memiliki bak mandi.

Mandi air hangat secara rutin terbukti mampu meningkatkan kesehatan kardiovaskular tubuh. Air hangat membantu otot-otot yang tegang menjadi lebih rileks secara menyeluruh.