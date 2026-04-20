Orang Bahagia (Pexels)
JawaPos.com - Kecuali Anda bersembunyi di bawah batu yang sangat besar, Anda pasti pernah mendengar orang berbicara tentang pentingnya memiliki latihan syukur setiap hari, terutama yang berkaitan dengan kebahagiaan.
Dan untuk alasan yang bagus! Banyaknya manfaat syukur dapat meningkatkan setiap aspek kehidupan Anda. Dalam penelitian, rasa syukur secara konsisten terkait dengan kebahagiaan yang lebih besar, hubungan yang lebih dekat, dan lebih sedikit masalah kesehatan mental.
Mempraktikkan rasa syukur membantu Anda merasakan lebih banyak emosi positif, meningkatkan kesehatan Anda, membantu Anda mengatasi situasi sulit, membantu Anda menjadi tangguh, membantu Anda membangun hubungan yang kuat, dan juga membantu Anda menikmati hal-hal baik yang terjadi dalam hidup Anda.
Bersyukur juga telah ditunjukkan, dalam penelitian, untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan pengambilan keputusan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan frekuensi olahraga, meningkatkan harga diri, mengurangi depresi, meningkatkan persahabatan, dan membuat Anda lebih optimis.
Itu banyak manfaatnya! Seperti hal lainnya, mulailah dari yang kecil dan tetap sederhana. Hal ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap hari rasa syukur akan membuat anda sangat bahagia.
Dengan semua manfaat positif dari rasa syukur (menurunkan tekanan darah, mengurangi penyakit jantung, tidur yang lebih baik, hubungan yang lebih baik), ini adalah salah satu komponen terpenting dari kesehatan Anda secara keseluruhan.
Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), berikut 5 hal langka yang dilakukan orang bahagia setiap hari, bahkan ketika mereka lebih suka melakukan hal lain:
1. Orang-orang bahagia membuat rasa syukur ritual harian
Ketika saya dan keluarga saya duduk untuk makan bersama, kami saling memberi tahu GTP kami - untuk apa kami Berterima Kasih, Berterima Kasih, dan Bangga pada diri sendiri. Karena saya tinggal dengan remaja, ada beberapa aturan dasar yang kami ikuti:
