Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Kuswandi
20 April 2026, 18.16 WIB

Satu Hal yang Jauh Lebih Penting daripada Cinta dalam Hal Ikatan Belahan Jiwa

Ilustrasi seseorang yang menemukan jodoh atau belahan jiwanya. - Image

Ilustrasi seseorang yang menemukan jodoh atau belahan jiwanya.

JawaPos.com - Semua orang menyuruhmu menikah dengan sahabatmu. Nah, Amber Rae melakukan hal itu.

Dia memberi waktu pada hubungannya untuk berubah dan berkembang, menikah setelah sembilan tahun berpacaran dan bertunangan.

Dua tahun kemudian, dia menyadari bahwa nasihat klasik itu salah. Atau, paling tidak, nasehat untuk menikah dengan sahabatmu belum lengkap. Anda membutuhkan lebih banyak lagi.

Seperti yang dikatakan Rae kepada Andrea Miller di podcast Getting Open, dia tahu pernikahannya kekurangan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa sampai dia menatap mata orang asing.

Seorang pria bernama John membantunya mempelajari bagaimana rasanya terhubung pada tingkat yang jauh lebih dalam.

Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), satu hal yang jauh lebih penting daripada cinta dalam hal ikatan belahan jiwa Ya, persahabatan harus menjadi inti dari hubungan yang hebat. Banyak orang mengatakan bahwa sebagian besar pernikahan gagal menjadi persahabatan.

Tapi Amber Rae tidak setuju. Dia mengatakan harus ada resonansi yang dalam. Rae menegaskan bahwa ketika anda menemukan bahwa hubungan yang mendalam dengan orang lain, anda terbangun dan mengingatkan anda tentang apa yang anda sudah mencari.

Itulah yang terjadi dengan dirinya ketika dia bertemu dengan belahan jiwanya: Dia akhirnya tahu apa yang hilang. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia sebutkan.

"Ini tidak seperti itu adalah sesuatu yang romantis," menegaskan Rae saat ia menggambarkan pengalamannya dengan John. "Ini adalah tentang keinginan untuk menjadi orang adanya. Hal ini dapat sulit untuk menggambarkan pada saat itu, tetapi itu adalah rasa murni koneksi. Anda merasa tidak ingin melepaskannya."

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore