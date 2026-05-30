7 Kebiasaan yang Cenderung Dihindari oleh Orang-Orang yang Berhasil Membangun Kekayaan Secara Diam-Diam

JawaPos.com - Ketika membicarakan orang kaya, banyak orang membayangkan kehidupan mewah, mobil mahal, pakaian bermerek, dan gaya hidup yang mencolok.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit individu yang berhasil membangun kekayaan dalam diam tanpa menarik perhatian lingkungan sekitar.

Mereka mungkin terlihat sederhana, hidup sewajarnya, dan tidak banyak membicarakan kondisi finansialnya.

Meski demikian, di balik kesederhanaan tersebut terdapat kebiasaan dan pola pikir yang membantu mereka mencapai kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Menariknya, orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan secara konsisten bukan hanya memiliki kebiasaan baik, tetapi juga secara sadar menghindari sejumlah perilaku yang berpotensi menghambat pertumbuhan finansial mereka.

Dikutip dari laman Expert Editor, inilah beberapa kebiasaan finansial dan pengembangan diri yang diam-diam justru dihindari oleh orang kaya.

1. Menghindari Gaya Hidup yang Hanya Bertujuan Mengesankan Orang Lain

Salah satu kebiasaan yang paling sering dihindari oleh orang-orang kaya secara diam-diam adalah kebutuhan untuk selalu terlihat sukses di mata orang lain.