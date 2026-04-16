Orang yang Tidak Pernah Menggunakan Ponsel saat Berjalan Kaki Menunjukkan 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, berjalan kaki tanpa menatap layar ponsel terasa seperti hal yang langka. Banyak orang secara refleks membuka pesan, media sosial, atau sekadar scrolling tanpa tujuan bahkan saat sedang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.



Namun, ada sebagian kecil individu yang memilih untuk tidak menggunakan ponsel saat berjalan kaki—dan menurut psikologi, kebiasaan ini bukan sekadar preferensi, melainkan cerminan kualitas mental dan emosional yang kuat.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat delapan kualitas langka yang sering dimiliki oleh orang-orang tersebut:

1. Kesadaran Penuh (Mindfulness) yang Tinggi



Orang yang tidak menggunakan ponsel saat berjalan cenderung lebih hadir di momen saat ini. Mereka memperhatikan lingkungan sekitar, suara, udara, dan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai mindfulness, kemampuan untuk benar-benar "hidup di saat ini" tanpa distraksi.



2. Kontrol Diri yang Kuat



Menahan keinginan untuk mengecek ponsel bukanlah hal mudah, terutama ketika notifikasi terus berdatangan. Orang yang mampu menghindari kebiasaan ini menunjukkan tingkat self-control yang tinggi. Mereka tidak dikendalikan oleh impuls, melainkan oleh pilihan sadar.



3. Fokus yang Lebih Baik



Menggunakan ponsel saat berjalan membagi perhatian dan mengurangi konsentrasi. Sebaliknya, mereka yang tidak melakukannya memiliki kemampuan fokus yang lebih tajam. Mereka mampu mengarahkan perhatian secara penuh pada satu aktivitas, yang merupakan indikator penting dari fungsi kognitif yang sehat.



4. Kesadaran Lingkungan yang Tinggi



Secara psikologis, orang-orang ini memiliki situational awareness yang lebih baik. Mereka lebih peka terhadap kondisi sekitar, mulai dari kendaraan, orang lain, hingga potensi bahaya. Ini membuat mereka tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih responsif terhadap lingkungan sosial.

5. Kemandirian Mental



Tidak bergantung pada ponsel saat berjalan menunjukkan bahwa seseorang tidak selalu membutuhkan stimulasi eksternal. Mereka nyaman dengan pikiran mereka sendiri, tidak merasa perlu terus-menerus terhubung atau terhibur. Ini adalah tanda kemandirian psikologis yang kuat.



6. Kemampuan Mengelola Kecemasan



Banyak orang menggunakan ponsel sebagai cara untuk mengalihkan kecemasan atau rasa tidak nyaman. Orang yang tidak melakukannya biasanya memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih baik. Mereka mampu menghadapi ketidaknyamanan tanpa perlu distraksi digital.



7. Disiplin terhadap Batasan Diri



Mereka cenderung memiliki batasan yang jelas antara waktu untuk teknologi dan waktu untuk aktivitas lain. Ini menunjukkan disiplin pribadi yang tinggi dan kemampuan untuk menetapkan prioritas dengan bijak.



8. Apresiasi terhadap Kehidupan Nyata



Terakhir, orang-orang ini sering memiliki penghargaan yang lebih besar terhadap dunia nyata. Mereka menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Mereka melihat berjalan kaki sebagai pengalaman, bukan sekadar transisi.



Kesimpulan



Tidak menggunakan ponsel saat berjalan kaki mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana, tetapi di balik itu terdapat kualitas psikologis yang mendalam. Dari mindfulness hingga kontrol diri, kebiasaan ini mencerminkan cara seseorang berinteraksi dengan dunia dan dirinya sendiri. Di tengah dunia yang semakin terdistraksi, kemampuan untuk tetap hadir dan sadar menjadi kualitas yang semakin langka, dan justru semakin berharga.

Jadi, lain kali Anda berjalan kaki, mungkin ada baiknya mencoba menyimpan ponsel sejenak. Siapa tahu, Anda sedang melatih salah satu kualitas langka tersebut.