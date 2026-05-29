Jika Anda Ingin Percaya Diri Saat Berbicara di Depan Umum, Mulailah Berlatih 7 Trik Bahasa Tubuh Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Berbicara di depan umum bukan hanya soal apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana tubuh Anda “berbicara” kepada audiens. Banyak orang sebenarnya memiliki materi yang bagus, tetapi terlihat gugup karena bahasa tubuh mereka menunjukkan ketidaknyamanan, keraguan, atau rasa takut.



Menurut psikologi komunikasi, audiens sering kali menangkap sinyal nonverbal lebih cepat daripada kata-kata. Cara Anda berdiri, menggerakkan tangan, melakukan kontak mata, hingga ekspresi wajah dapat memengaruhi apakah orang akan menganggap Anda percaya diri, meyakinkan, dan layak didengarkan.



Kabar baiknya, rasa percaya diri tidak selalu harus muncul secara alami. Dalam banyak kasus, bahasa tubuh yang tepat justru dapat membantu otak merasa lebih tenang dan yakin. Artinya, Anda bisa “melatih” rasa percaya diri melalui gerakan fisik yang sederhana namun efektif.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh trik bahasa tubuh yang bisa mulai Anda praktikkan agar tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum.



1. Berdiri Tegak dan Buka Postur Tubuh



Hal pertama yang dilihat audiens adalah postur Anda. Orang yang membungkuk atau menyilangkan tubuh biasanya terlihat cemas, defensif, atau tidak siap. Sebaliknya, postur terbuka memberi kesan kuat dan meyakinkan.



Cobalah berdiri dengan:



Bahu rileks tetapi tegak

Dagu sejajar lantai

Kaki terbuka selebar bahu

Dada terbuka, bukan menguncup ke depan



Dalam psikologi, postur terbuka membantu menciptakan kesan dominan dan nyaman. Menariknya, tubuh juga mengirim sinyal balik ke otak. Ketika Anda berdiri lebih tegap, otak mulai menafsirkan situasi sebagai sesuatu yang lebih aman dan terkendali.



Audiens pun akan lebih mudah mempercayai pembicara yang tampak stabil secara fisik.



2. Gunakan Kontak Mata Secara Natural



Banyak orang gugup lalu menghindari kontak mata. Akibatnya, mereka terlihat tidak yakin atau seperti sedang menghafal.



Padahal, kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi paling kuat dalam interaksi manusia. Dalam public speaking, kontak mata membantu membangun koneksi emosional dengan audiens.



Anda tidak perlu menatap satu orang terlalu lama. Gunakan teknik sederhana:



Lihat satu orang selama 2–3 detik

Pindah ke orang lain secara perlahan

Sapukan pandangan ke seluruh ruangan



Kontak mata yang natural menunjukkan bahwa Anda hadir, fokus, dan percaya diri.



Jika masih gugup, mulailah dengan melihat area sekitar mata atau dahi audiens. Seiring waktu, Anda akan semakin nyaman melakukan kontak mata langsung.



3. Hindari Gerakan Gelisah yang Tidak Disadari



Saat gugup, tubuh sering melakukan gerakan kecil tanpa sadar, seperti:



Menggoyangkan kaki

Memainkan pulpen

Menyentuh wajah terus-menerus

Mengusap tangan berulang kali

Bergerak mondar-mandir tanpa tujuan



Dalam psikologi perilaku, gerakan seperti ini disebut sebagai “self-soothing behavior”, yaitu respons tubuh untuk meredakan kecemasan.



Masalahnya, audiens bisa menangkap sinyal tersebut sebagai tanda ketidakpercayaan diri.



Cobalah lebih sadar terhadap kebiasaan kecil Anda. Rekam diri saat latihan berbicara lalu perhatikan gerakan yang muncul berulang kali. Setelah menyadarinya, Anda akan lebih mudah mengontrolnya.



Diam sejenak dengan tenang sering kali terlihat jauh lebih kuat daripada bergerak tanpa arah.



4. Gunakan Gerakan Tangan untuk Menegaskan Pesan



Pembicara yang hanya berdiri kaku biasanya terlihat tegang. Sebaliknya, gerakan tangan yang tepat membuat penjelasan terasa hidup dan lebih mudah dipahami.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa gestur tangan membantu audiens memproses informasi dengan lebih baik. Selain itu, gerakan tangan juga membuat pembicara terlihat lebih autentik dan ekspresif.



Beberapa tips sederhana:



Gunakan telapak tangan terbuka untuk memberi kesan jujur

Gunakan gerakan menghitung saat menjelaskan poin

Hindari menunjuk terlalu agresif

Jangan menyembunyikan tangan di belakang tubuh terus-menerus



Kuncinya adalah natural, bukan berlebihan.



Bayangkan Anda sedang bercerita kepada teman. Gestur yang muncul secara alami biasanya terasa paling nyaman dan meyakinkan.



5. Tersenyum untuk Mengurangi Ketegangan



Senyum adalah sinyal sosial yang sangat kuat. Senyum ringan dapat membuat Anda terlihat lebih hangat, ramah, dan approachable.



Dalam psikologi, tersenyum juga membantu menurunkan ketegangan tubuh karena otak menerima sinyal bahwa situasi tidak berbahaya.



Tentu saja, Anda tidak harus tersenyum sepanjang waktu. Namun, senyum kecil saat membuka presentasi, menyapa audiens, atau berpindah topik bisa membuat suasana menjadi jauh lebih nyaman.



Audiens cenderung lebih mudah menerima pembicara yang terlihat tenang dan bersahabat dibandingkan yang terlalu kaku atau serius.



6. Gunakan Jeda dengan Percaya Diri



Banyak orang berbicara terlalu cepat karena takut suasana menjadi hening. Padahal, jeda justru merupakan salah satu teknik komunikasi paling efektif.



Pembicara yang percaya diri tidak takut berhenti sejenak.



Jeda memiliki banyak manfaat:



Memberi waktu audiens mencerna informasi

Menekankan poin penting

Membantu Anda mengatur napas

Mengurangi kebiasaan mengatakan “eee” atau “anu”



Dalam psikologi komunikasi, keheningan singkat sering diasosiasikan dengan kontrol diri dan ketenangan.



Jadi, jangan panik ketika ada jeda beberapa detik. Gunakan momen tersebut untuk menarik napas dan melanjutkan pembicaraan dengan lebih jelas.



7. Bergerak dengan Tujuan, Bukan Karena Gugup



Berjalan di panggung sebenarnya bisa membantu Anda terlihat lebih dinamis. Namun, terlalu banyak bergerak tanpa arah justru membuat audiens terdistraksi.



Gunakan pergerakan dengan tujuan tertentu, misalnya:



Mendekat saat menyampaikan poin penting

Berpindah posisi ketika masuk ke topik baru

Bergerak untuk menjangkau sisi audiens yang berbeda



Gerakan yang terkontrol menunjukkan bahwa Anda nyaman menguasai ruang.



Sebaliknya, mondar-mandir cepat sering kali menandakan kegelisahan.



Cobalah membiasakan diri berhenti di satu titik saat menjelaskan ide utama. Ini membantu Anda terlihat lebih stabil dan berwibawa.



Mengapa Bahasa Tubuh Sangat Berpengaruh?



Otak manusia dirancang untuk membaca sinyal nonverbal. Bahkan sebelum seseorang memahami isi ucapan Anda, mereka sudah membentuk kesan dari ekspresi wajah, postur, dan nada tubuh.



Itulah sebabnya dua orang bisa menyampaikan materi yang sama, tetapi menghasilkan respons audiens yang berbeda.



Bahasa tubuh yang tenang dan terbuka memberi kesan:



Kompeten

Dapat dipercaya

Menguasai situasi

Nyaman dengan dirinya sendiri



Menariknya, efek ini tidak hanya dirasakan audiens. Anda sendiri juga akan mulai merasa lebih percaya diri ketika tubuh menunjukkan sinyal ketenangan.



Percaya Diri Bukan Bakat, Tetapi Keterampilan



Banyak orang mengira pembicara hebat terlahir dengan rasa percaya diri alami. Kenyataannya, sebagian besar kemampuan public speaking dibangun lewat latihan dan pengulangan.



Bahasa tubuh adalah salah satu aspek yang paling cepat dilatih karena melibatkan kebiasaan fisik sehari-hari.



Mulailah dari hal kecil:



Berdiri lebih tegak

Menatap lawan bicara

Mengurangi gerakan gugup

Mengatur jeda saat berbicara



Semakin sering Anda melatihnya, semakin alami rasa percaya diri itu muncul.



