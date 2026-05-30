Jika Anda Ingin Percaya Diri Saat Berbicara di Depan Umum, Segera Latih 7 Trik Bahasa Tubuh Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Berbicara di depan umum bukan hanya soal kata-kata. Banyak orang sebenarnya sudah memahami materi dengan baik, tetapi tetap merasa gugup ketika harus berdiri di depan audiens. Tangan dingin, suara gemetar, pandangan kosong, hingga tubuh yang terlihat kaku sering kali muncul tanpa disadari.



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa rasa percaya diri tidak selalu harus muncul terlebih dahulu dari dalam diri. Dalam banyak kasus, tubuh justru bisa “mengajari” otak untuk merasa lebih tenang dan yakin. Cara Anda berdiri, bergerak, menatap, bahkan bernapas dapat memengaruhi bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana orang lain memandang Anda.



Itulah mengapa bahasa tubuh menjadi salah satu elemen paling penting dalam public speaking. Orang mungkin lupa detail kalimat Anda, tetapi mereka akan mengingat energi, ekspresi, dan kesan yang Anda tampilkan.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (28/5), terdapat tujuh trik bahasa tubuh yang bisa mulai Anda latih agar tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum.



1. Berdiri Tegak dengan Bahu Terbuka



Postur tubuh adalah sinyal pertama yang dibaca audiens. Saat seseorang membungkuk, menunduk, atau menyilangkan tubuh terlalu rapat, otak orang lain akan menangkap sinyal ketidaknyamanan atau keraguan.



Sebaliknya, berdiri tegak dengan bahu terbuka memberi kesan bahwa Anda nyaman berada di posisi tersebut.



Dalam psikologi sosial, postur terbuka juga berkaitan dengan perasaan kontrol dan kesiapan mental. Ketika tubuh mengambil ruang secara natural, otak cenderung mengurangi respons cemas.



Cobalah posisi sederhana ini sebelum mulai berbicara:



Punggung tegak namun tidak kaku

Bahu rileks dan sedikit terbuka

Dagu sejajar dengan lantai

Berat badan seimbang pada kedua kaki



Anda tidak perlu terlihat seperti tentara. Tujuannya bukan menjadi kaku, melainkan terlihat stabil dan nyaman.



2. Gunakan Kontak Mata Secara Natural



Banyak orang gugup karena tidak tahu harus melihat ke mana saat berbicara. Akhirnya mereka melihat lantai, layar presentasi, atau bahkan berbicara terlalu cepat sambil menghindari audiens.



Padahal, kontak mata adalah salah satu alat komunikasi paling kuat.



Dalam psikologi komunikasi, kontak mata membantu membangun koneksi sosial dan meningkatkan persepsi kredibilitas. Orang lebih mudah percaya kepada pembicara yang mampu menjaga tatapan secara natural.



Namun, kontak mata bukan berarti menatap satu orang terus-menerus.



Gunakan teknik berikut:



Tatap satu orang selama 2–3 detik

Pindah perlahan ke orang lain

Bagi perhatian ke beberapa sisi ruangan

Sesekali lihat seluruh audiens sebelum kembali fokus



Audiens akan merasa Anda benar-benar berbicara kepada mereka, bukan sekadar membaca naskah.



3. Jangan Menyembunyikan Tangan



Salah satu tanda gugup yang paling umum adalah menyembunyikan tangan di saku, memegang benda terlalu erat, atau melipat tangan di depan dada.



Secara psikologis, tangan yang terlihat memberi kesan keterbukaan dan kejujuran. Itulah sebabnya pembicara yang menggunakan gerakan tangan dengan baik biasanya terlihat lebih meyakinkan.



Anda tidak harus terus bergerak berlebihan. Gerakan kecil yang selaras dengan isi pembicaraan justru terasa lebih kuat.



Beberapa contoh sederhana:



Gunakan tangan untuk menekankan poin penting

Hitung dengan jari saat menyebut daftar

Buka telapak tangan ketika menjelaskan sesuatu

Hindari memainkan pulpen atau benda lain terus-menerus



Semakin natural gerakan tangan Anda, semakin hidup penyampaian materi Anda.



4. Perlambat Gerakan dan Bicara Anda



Ketika gugup, tubuh otomatis bergerak lebih cepat. Langkah menjadi terburu-buru, tangan terlalu aktif, dan suara terdengar seperti dikejar waktu.



Dalam psikologi, tempo yang terlalu cepat sering dikaitkan dengan kecemasan. Sebaliknya, gerakan yang lebih tenang memberi kesan kontrol dan keyakinan.



Cobalah melatih tiga hal ini:



Berjalan lebih perlahan saat berpindah posisi

Beri jeda setelah menyampaikan poin penting

Ambil napas sebelum menjawab pertanyaan



Diam sejenak bukan tanda Anda kehilangan ide. Justru, jeda membuat Anda terlihat lebih tenang dan matang.



Pembicara berpengalaman sering menggunakan “power pause” untuk membuat audiens fokus pada kalimat berikutnya.



5. Tersenyum di Momen yang Tepat



Senyum adalah sinyal sosial yang sangat kuat. Ketika Anda tersenyum secara tulus, audiens cenderung merasa lebih nyaman dan lebih mudah terhubung dengan Anda.



Selain itu, senyum juga dapat membantu tubuh menurunkan ketegangan. Otak menerima sinyal bahwa situasi aman, sehingga rasa cemas perlahan berkurang.



Namun, penting untuk menggunakan senyum secara natural.



Anda tidak perlu terus tersenyum sepanjang presentasi. Gunakan saat:



Membuka presentasi

Menyapa audiens

Menyampaikan cerita ringan

Menutup sesi dengan optimis



Senyum kecil yang tulus jauh lebih efektif dibanding ekspresi yang dipaksakan.



6. Kuasai Posisi Diam Anda



Banyak orang merasa harus terus bergerak agar presentasi terlihat menarik. Akibatnya mereka mondar-mandir tanpa tujuan atau bergoyang kecil karena gugup.



Padahal, kemampuan untuk diam dengan tenang justru menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi.



Dalam dunia public speaking, posisi diam yang stabil memberi kesan bahwa Anda nyaman menjadi pusat perhatian.



Latih “neutral stance” atau posisi netral:



Kedua kaki terbuka selebar bahu

Tangan rileks di samping atau depan tubuh

Tubuh menghadap audiens

Tidak bergoyang atau mengetuk kaki



Saat ingin berpindah posisi, lakukan dengan sengaja, bukan karena gugup.



7. Atur Napas Sebelum dan Saat Berbicara



Bahasa tubuh tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dipengaruhi kondisi fisiologis tubuh. Salah satu penyebab utama suara gemetar dan pikiran kosong adalah napas yang terlalu pendek.



Ketika cemas, tubuh masuk ke mode “fight or flight”. Napas menjadi cepat dan dangkal, membuat jantung berdetak lebih keras.



Karena itu, teknik pernapasan sangat penting sebelum tampil.



Cobalah pola sederhana ini:



Tarik napas selama 4 detik

Tahan 2 detik

Buang perlahan selama 6 detik



Ulangi beberapa kali sebelum naik ke depan.



Napas yang stabil membantu:



Suara terdengar lebih kuat

Pikiran lebih fokus

Tubuh lebih rileks

Tempo bicara lebih terkontrol

Mengapa Bahasa Tubuh Sangat Berpengaruh?



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia membaca sinyal nonverbal dengan sangat cepat. Bahkan sebelum audiens memahami isi presentasi Anda, mereka sudah membentuk kesan awal dari cara Anda berdiri, bergerak, dan berbicara.



Bahasa tubuh memengaruhi dua hal sekaligus:



Cara orang lain melihat Anda

Cara otak Anda menilai diri sendiri



Artinya, bahasa tubuh bukan sekadar “penampilan luar”. Ia juga dapat membantu membangun rasa percaya diri dari dalam.



Semakin sering Anda melatih postur, kontak mata, dan kontrol gerakan, semakin familiar tubuh Anda dengan situasi berbicara di depan umum. Lama-kelamaan, rasa gugup akan berkurang secara alami.



Percaya Diri Bukan Bakat, Tapi Keterampilan



Banyak orang mengira pembicara hebat terlahir dengan rasa percaya diri tinggi. Padahal, sebagian besar kemampuan public speaking dibangun melalui latihan berulang.



Orang yang terlihat tenang di atas panggung biasanya bukan tidak gugup sama sekali. Mereka hanya tahu cara mengendalikan tubuh dan emosinya dengan lebih baik.



Mulailah dari perubahan kecil:



Berdiri lebih tegak

Menatap audiens lebih lama

Mengurangi gerakan gugup

Mengatur napas sebelum berbicara



Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat sinyal percaya diri yang dikirim tubuh kepada otak.



