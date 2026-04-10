Jika Orang Tua Anda Melakukan 8 Hal Kecil Ini Saat Anda Tumbuh Dewasa, Anda Dibesarkan dalam Lingkungan yang Aman Secara Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Lingkungan emosional yang aman saat masa kanak-kanak bukanlah sesuatu yang selalu terlihat secara kasat mata. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kemewahan, fasilitas lengkap, atau kehidupan tanpa konflik. Sebaliknya, keamanan emosional sering kali dibangun dari hal-hal kecil, sederhana, dan konsisten yang dilakukan orang tua setiap hari.

Menurut psikologi perkembangan, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemampuan mengelola emosi yang sehat, serta hubungan interpersonal yang lebih stabil saat dewasa. Menariknya, tanda-tanda ini sering kali berasal dari kebiasaan kecil yang mungkin dulu terasa biasa saja.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda mengenali beberapa hal berikut dalam masa kecil Anda, kemungkinan besar Anda dibesarkan dalam lingkungan yang sehat secara emosional.

1. Orang Tua Mendengarkan Anda dengan Sungguh-sungguh

Bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan.

Ketika Anda berbicara—baik itu tentang hal penting atau sekadar cerita sepele—orang tua Anda memberikan perhatian penuh. Mereka tidak langsung memotong, menghakimi, atau meremehkan.

Secara psikologis, ini memberi pesan kuat kepada anak: “Perasaan dan pikiranmu itu penting.”

Anak yang didengarkan akan belajar bahwa suara mereka memiliki nilai, dan ini menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan diri serta kemampuan berkomunikasi di masa depan.