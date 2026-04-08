8 Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Tumbuh dari Keluarga yang Keras dan Suka Menghakimi, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam psikologi, lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang, terutama jika seseorang tumbuh dalam pola asuh yang keras dan cenderung menghakimi. Pola asuh seperti ini sering meninggalkan dampak psikologis yang terbawa hingga dewasa, memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut kajian psikologi, individu yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut biasanya menunjukkan sejumlah ciri kepribadian tertentu, baik dari sikap, perilaku, maupun cara mengambil keputusan. Mengutip dari geediting.com pada Rabu (8/4), ada delapan ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh orang yang tumbuh dalam keluarga keras dan suka menghakimi.

1. Ketahanan yang luar biasa Hidup dapat berubah tak terduga seperti roller coaster, kadang cerah dan kadang penuh badai. Mereka yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kritik telah belajar menghadapi badai ini dengan ketahanan yang mengagumkan.

Hal ini terjadi karena mereka telah mengalami banyak “badai emosional” di rumah, yang menempa ketangguhan emosional mereka.

Meski begitu, bukan berarti mereka kebal terhadap rasa sakit emosional; sebaliknya, mereka mungkin merasakan segala hal lebih dalam, namun telah belajar mengatasi badai daripada tenggelam di dalamnya.

Mereka dapat mendeteksi kapan perubahan akan datang, beradaptasi dengan cepat terhadap pergeseran keadaan, dan menjadi ahli dalam menampilkan wajah berani saat situasi menjadi sulit.

2. Kesadaran tinggi terhadap perasaan orang lain Orang yang dibesarkan dalam lingkungan rumah yang penuh penilaian sering mengembangkan kemampuan menangkap perubahan sekecil apapun dalam suasana hati seseorang, bahkan ketika orang tersebut berusaha menyembunyikannya.

Kemampuan ini berkembang karena mereka harus belajar “membaca ruangan” dengan cepat saat masih kecil untuk mendeteksi perubahan nada suara atau bahasa tubuh sebagai tanda untuk menyesuaikan perilaku.

Kepekaan tinggi ini berlanjut hingga dewasa dan terkadang bisa terasa membebani karena merasakan segala hal dengan intens.

Namun, kemampuan ini juga memungkinkan mereka terhubung dengan orang lain pada level yang lebih dalam dan merasakan ketika seseorang sedang mengalami hari yang berat atau sangat bahagia tapi berusaha menyembunyikannya.

Kesadaran tinggi terhadap perasaan orang lain ini bukan hanya dampak dari masa kecil yang sulit tetapi juga merupakan hadiah berharga.