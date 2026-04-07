Banyak Teman Tapi Masih Merasa Kesepian? Kenali Loneliness In the Crowd dan Cara Mengatasinya

JawaPos.com – Kenapa kita bisa merasa hampa atau kosong meskipun dikelilingi banyak orang? Pertanyaan ini sering dicari banyak orang yang merasa sepi di tengah keramaian.

Fenomena ini dikenal sebagai emotional loneliness atau kesepian emosional, yaitu kondisi ketika seseorang tampak caktif bersosialisasi, atau selalu dikelilingi teman, tetapi hatinya tetap merasa kesepian

Merasa kosong di tengah keramaian bukanlah hal aneh namun merupakan hal yang banyak dibicarakan di dunia psikologi.

Kondisi ini bisa muncul karena kurangnya koneksi emosional yang mendalam, kelelahan mental, hingga tekanan psikologis yang tidak disadari.

Bahkan, banyak orang yang terlihat periang dan mudah bergaul ternyata diam-diam sering mengalami kehampaan batin.

Sebuah data menarik menurut Gallup, bahwa hampir satu dari empat orang di seluruh dunia—sekitar 25% hingga 27% dari kaum muda berusia 19 hingga 29 tahun—mengaku merasa sangat atau cukup kesepian, bahkan ketika mereka berada di sekitar orang lain.

Jika dibiarkan, perasaan kosong ramai ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental, membuat seseorang semakin menarik diri, atau merasa tidak pernah benar-benar dimengerti.

Karena itu, penting untuk memahami apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk, simak penjelasannya berikut yang dilansir dari American Behavioural Clinics dan Start My Wellness.



1. Faktor Penyebab Kesepian Di Tengah Keramaian

Alienasi (Alienation) – Pernahkah Anda berada di kafe berkumpul bersama teman-teman, tapi justru merasa tidak termasuk?