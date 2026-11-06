Profil Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Penyadapan Prabowo yang Diduga Pegang Kendali MC Polri

JawaPos.com - Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Slamet Uliandi diduga memiliki peran strategis dalam rantai komando aktivitas penyadapan melalui Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Penetapan Slamet sebagai tersangka disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/11) malam.

Suhermanto menjelaskan, Slamet pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Kendati sudah tidak lagi menduduki posisi tersebut, pengaruhnya dalam aktivitas di Monitoring Center diduga masih berpengaruh.

Dua pejabat yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta, disebut masih harus mendapatkan persetujuan Slamet ketika hendak melakukan provisioning atau penyadapan.

"Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," kata Suhermanto.

Tak hanya diduga berperan dalam memberikan persetujuan penyadapan, Slamet juga disebut terlibat dalam proses penghapusan data hasil penyadapan. Suhermanto mengungkap, Ahrie sempat meminta persetujuan Slamet untuk menghapus sejumlah file pada awal Oktober 2026.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.

Meski telah berstatus tersangka, Slamet belum menjalani penahanan. Hal itu lantaran yang bersangkutan masih menjalani proses pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke.