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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 6 November 2026 | 03.23 WIB

Kembali Bertambah! Bareskrim Tetapkan Slamet Uliandi Tersangka Penyadapan Ilegal Prabowo

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko bersama Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko bersama Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan mantan Kabag Monitoring Bareskrim Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo beserta tokoh lainnya.

Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, setelah penyidik menyimpulkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil gelar perkara.

Hermanto menjelaskan, dalam penyidikan terungkap bahwa tersangka SU bertindak sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim periode 2010 hingga 2019.

Dalam operasionalnya, pelaksanaan penyadapan oleh tersangka lain berinisial EH dan AS wajib mendapat persetujuan atau izin dari tersangka SU.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Brigjen Pol. Suhermanto, Kamis (5/11).

Perkembangan Penyidikan dan Alasan SU Belum Ditahan

Hingga saat ini, total tersangka dalam perkara penyadapan tanpa prosedur resmi ini berjumlah empat orang. 

Tiga tersangka yang lebih dulu ditetapkan ialah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Ketiga tersangka tersebut  telah menjalani penahanan di Mako Brimob.

Sementara itu, tersangka SU belum dilakukan penahanan oleh pihak penyidik lantaran pertimbangan kondisi kesehatan.

"Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke," jelas Hermanto.

Editor: Estu Suryowati
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