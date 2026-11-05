Seharian Jalani Sidang Roy Suryo, Jokowi Lanjut Jadi Saksi Sidang Dokter Tifa

JawaPos.com - Usai menjalani persidangan dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11), Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Dalam sidang dengan terdakwa Roy Suryo, Jokowi memberikan keterangan sebagai saksi korban sejak sekitar pukul 09.00 WIB sampai menjelang magrib. Sejumlah fakta terungkap dalam persidangan tersebut. Termasuk riwayat pendidikan Jokowi dan ijazah asli mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Namun di akhir persidangan Roy Suryo mengomentari keterangan Jokowi sebagai saksi dengan nada tidak puas. Dia menilai keterangan Jokowi berbelit-belit dan ada beberapa pertanyaan mendasar yang tidak dijawab. Sehingga Roy menyatakan tidak puas dengan keterangan Jokowi.

”Jadi, keterangan saksi (Jokowi) ini saja saudara (terdakwa Roy Suryo) menolak?” tanya majelis hakim.

”Ya, menolak, menolak keterangan saksi,” jawab Roy Suryo.

Setelah itu, majelis hakim menyatakan bahwa sidang dengan terdakwa Roy Suryo sudah cukup. Kemudian menanyakan kepada Jokowi sebagai saksi korban untuk melanjutkan sidang dengan terdakwa Dokter Tifa atau menunda persidangan tersebut.

”Saya tanyakan di sini, mohon maaf ya, untuk (terdakwa) Dokter Tifa apakah masih bisa melanjutkan, menyelesaikan, atau bagaimana? Karena kita sudah seharian. Untuk kesehatan saksi juga,” tanya majelis hakim.

”Dilanjutkan saja,” jawab Jokowi.