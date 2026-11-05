Batik Mega Mendung Kontemporer Jokowi di Persidangan Punya Makna Mendalam, Berikut Filosofinya

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kiri) secara langsung menunjukkan ijazah aslinya di depan mantan Menpora Roy Suryo (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana dengan terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa pada Kamis (5/11).
Dalam persidangan tersebut, Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja batik dengan warna putih kecoklatan dengan tambahan aksen biru.
Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Fawarti Gendra Nata Utami membeberkan motif batik yang dikenakan Jokowi tersebut adalah motif Mega Mendung dengan warna Bledekan Solo. "Kalau secara pola ikutnya Mega Mendung Bledakan Solo," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (5/11).
Perempuan yang akrab disapa Fafa Utami itu menjelaskan, busana batik yang dikenakan Jokowi menyimpan simbolik dan makna filosofis yang sangat mendalam.
Batik Mega Mendung sebenarnya merupakan motif batik yang mendapat pengaruh dari Tiongkok dan sangat terkenal berasal dari Kota Cirebon. Biasanya didominasi warna-warna cerah. "Namun, yang dipakai Pak Jokowi adalah motif Mega Mendung dengan nuansa warna bledakan Solo," jelas Fafa.
Kolektor batik terkemuka asal Karanganyar, Solo tersebut menjabarkan secara filosofis, motif Mega Mendung menggambarkan visualisasi awan mendung di langit.
Dalam tradisi busana Jawa dan nusantara, cuaca mendung melambangkan suasana hati manusia yang sedang berada dalam situasi tertekan, kecewa, atau dirundung rasa marah.
Kendati demikian, awan mendung tersebut tidak serta-merta langsung menumpahkan air hujan atau meluapkan amarahnya secara meledak-ledak.
"Jadi, batik Mega Mendung ini mengandung makna bahwa setiap manusia harus mampu meredam amarah dalam kondisi terpuruk, sedih, atau kondisi yang merefleksikan sebuah situasi dimana kita menerima tekanan dan kita harus mampu mengontrol sikap, tindakan, dan perilaku agar tetap dalam konteks yang positif," terangnya.
Lebih lanjut, Pemilik Seratan Batik tersebut menambahkan, motif Batik Mega Mendung ini sarat akan filosofi dan makna yang sangat luhur. Yakni sebagai pengingat bagi siapa saja untuk tetap berkepala dingin dan berbuat positif di tengah situasi yang penuh dengan tekanan.
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Jawa Pos
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