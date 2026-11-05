Kaesang dan Kahiyang Dampingi Jokowi di Sidang Roy Suryo

JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak datang sendirian dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11)

Jokowi tampak didampingi oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan putri satu-satunya Kahiyang Ayu.

Keduanya terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Selama sidang berjalan, mereka duduk di baris depan sebelah kiri kursi pengunjung sidang.

Keduanya serius menyaksikan Jokowi menyampaikan keterangan sebagai saksi korban dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Hari ini, Jokowi menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB. Bersama Kaesang dan Kahiyang, mantan wali kota Solo tersebut tiba di PN Jaktim yang berada di wilayah Cakung sekitar pukul 08.30 WIB.

Tidak banyak yang disampaikan Jokowi saat ditanya oleh awak media. ”Bawa (dokumen ijazah), bawa semua,” kata Jokowi saat ditanyai oleh awak media.

Dalam persidangan, Jokowi mengaku pertama kali menyaksikan Roy Suryo menuding dirinya menggunakan ijazah palsu dalam berbagai kontestasi pemilu pada Maret 2025. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan di bilangan Jakarta Selatan (Jaksel).

”Saya ditunjukkan (oleh) ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu,” ucap Jokowi.

Setelah melihat video tersebut, mantan wali kota Solo tersebut memerintahkan ajudannya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum.