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Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 5 November 2026 | 17.10 WIB

Jokowi Ceritakan Awal Mula Tudingan Ijazah Palsu Padanya, Diinfo Ajudan Setelah Riuh di Medsos

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membeberkan awal mula dirinya mengetahui tudingan ijazah palsu yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11), Jokowi mengaku mengetahui kabar itu dari media sosial (medsos).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi mengaku pertama kali menyaksikan Roy Suryo menuding dirinya menggunakan ijazah palsu dalam berbagai kontestasi pemilu pada Maret 2025. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan di bilangan Jakarta Selatan (Jaksel).

”Saya ditunjukkan (oleh) ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu,” ucap Jokowi.

Setelah melihat video tersebut, mantan wali kota Solo tersebut memerintahkan ajudannya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Setelah itu, Jokowi mengajak penasihat hukumnya berdialog dan berdiskusi untuk membuat laporan kepolisian.

”Sebetulnya juga sudah sejak tahun 2020 (ada tudingan ijazah palsu), kemudian makin menjadi-jadi tahun 2024, 2025,” ujarnya.

Editor: Diar Candra
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