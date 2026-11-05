Jokowi Ceritakan Awal Mula Tudingan Ijazah Palsu Padanya, Diinfo Ajudan Setelah Riuh di Medsos

JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membeberkan awal mula dirinya mengetahui tudingan ijazah palsu yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (5/11), Jokowi mengaku mengetahui kabar itu dari media sosial (medsos).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi mengaku pertama kali menyaksikan Roy Suryo menuding dirinya menggunakan ijazah palsu dalam berbagai kontestasi pemilu pada Maret 2025. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan di bilangan Jakarta Selatan (Jaksel).

”Saya ditunjukkan (oleh) ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu,” ucap Jokowi.

Setelah melihat video tersebut, mantan wali kota Solo tersebut memerintahkan ajudannya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Setelah itu, Jokowi mengajak penasihat hukumnya berdialog dan berdiskusi untuk membuat laporan kepolisian.