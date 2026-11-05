Jawab Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi Beberkan Riwayat Pendidikan dari SD di Solo Hingga S1 di UGM

JawaPos.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan ijazah palsu dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (11/5). Dia membeber riwayat pendidikannya sejak SD sampai menjadi sarjana.

Keterangan itu disampaikan oleh Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jokowi memulai penjelasan mengenai studi yang dia tempuh di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sampai lulus S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

”Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri 11 Kota Surakarta, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” bebernya.

Jokowi kemudian menjelaskan bahwa mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu diberikan keleluasaan mengambil mata kuliah pilihan. Opsinya ada beberapa, mulai teknologi kayu atau teknologi hasil hutan, ekonomi kehutanan, sampai konservasi hutan.