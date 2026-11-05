Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 5 November 2026 | 17.35 WIB

Jawab Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi Beberkan Riwayat Pendidikan dari SD di Solo Hingga S1 di UGM

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan ijazah palsu dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (11/5). Dia membeber riwayat pendidikannya sejak SD sampai menjadi sarjana.

Keterangan itu disampaikan oleh Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jokowi memulai penjelasan mengenai studi yang dia tempuh di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sampai lulus S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

”Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri 11 Kota Surakarta, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” bebernya.

Jokowi kemudian menjelaskan bahwa mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu diberikan keleluasaan mengambil mata kuliah pilihan. Opsinya ada beberapa, mulai teknologi kayu atau teknologi hasil hutan, ekonomi kehutanan, sampai konservasi hutan.

”Saya banyak mengambil mata kuliah pilihan di bidang teknologi hasil hutan atau teknologi kayu seperti mata kuliah struktur dan sifat kayu, kemudian mata kuliah pengeringan kayu, mata kuliah pengawetan kayu, mata kuliah pulp dan kertas, mata kuliah industri kayu lapis, kemudian mata kuliah penggergajian,” terang dia.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jokowi Ceritakan Awal Mula Tudingan Ijazah Palsu Padanya, Diinfo Ajudan Setelah Riuh di Medsos - Image
Nasional

Jokowi Ceritakan Awal Mula Tudingan Ijazah Palsu Padanya, Diinfo Ajudan Setelah Riuh di Medsos

Kamis, 5 November 2026 | 17.10 WIB

Jokowi Jadi Saksi Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa, Dishub DKI Tutup Jalan Dr Soemarno Hari Ini  - Image
Jabodetabek

Jokowi Jadi Saksi Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa, Dishub DKI Tutup Jalan Dr Soemarno Hari Ini 

Kamis, 5 November 2026 | 16.58 WIB

Tiba di PN Jaktim, Jokowi Bawa Semua Dokumen Ijazah Asli - Image
Kasuistika

Tiba di PN Jaktim, Jokowi Bawa Semua Dokumen Ijazah Asli

Kamis, 5 November 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore