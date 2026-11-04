Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Penuhi Panggilan KPK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendadak mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (4/11).
Nusron mendatangi kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 09.22 WIB untuk pemeriksaan, padahal ia belum dijadwalkan kembali untuk pemanggilan oleh KPK terkait rasuah di lingkungan kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik belum mengeluarkan penjadwalan ulang terhadap Nusron Wahid, meski sebelumnya telah dua kali mangkir dari panggilan KPK, pada Rabu (7/10) dan Kamis (15/10).
"Belum ada," kata Budi Prasetyo dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (4/11) pagi.
Pernyataan ini disampaikan Budi sebelum kedatangan Nusron ke markas KPK. Nusron terlihat memenuhi panggilan KPK dengan mengenakan jaket berwarna abu-abu serta peci hitam.
Budi mengamini, kehadiran Nusron hari ini tidak terjadwal oleh penyidik. Menurut dia, saat ini Nusron tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
"Saat ini Yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik," tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9).
Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.
Lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
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