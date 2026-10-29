KPK Usut Dugaan Permainan Cukai Rokok PT Djarum, Dalami Aliran Uang ke Bea Cukai

Ilustrasi KPK. Antara
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyimpangan dalam pengurusan cukai rokok PT Djarum, terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Termasuk di dalamnya dugaan aliran dana dari PT Djarum untuk sejumlah pihak di internal Bea Cukai
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidikan terbaru itu berfokus pada dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai rokok PT Djarum.
Baca Juga:KPK Sita Dokumen hingga Barbuk Elekronik dari Penggeledahan di Bea Cukai Kudus dan PT Djarum
"Dugaan awal dari penyidikan perkara ini terkait dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan cukai di PT Djarum," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10).
Budi menjelaskan, penyidik kini menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada oknum di lingkungan Bea Cukai.
Dugaan tersebut didalami untuk mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proses pengurusan cukai rokok.
Menurut dia, pendalaman tersebut diperlukan untuk membangun konstruksi perkara sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.
"Semuanya masih didalami dalam penyidikan perkara ini, apakah ada temuan soal dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai atau seperti apa yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam cukai rokok tersebut. Nanti kami akan update terus perkembangannya," ucap Budi.
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK juga telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan kantor pusat PT Djarum, pada Rabu (28/10).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022