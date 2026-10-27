KPK Sita Sejumlah Dokumen PBJ saat Periksa Sestama BNPB Rustian Selama 7 Jam

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaria Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Selasa (27/10).

Rustian menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, kurang lebih selama tujuh jam, sejak pukul 10.24 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dalam pemeriksaan itu, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jada di lingkungan BNPB. Proses pengadaan tersebut turut didalami penyidik saat memeriksa Rustian.

"Memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/10).

Baca Juga:KPK Tunggu Respons TNI soal Dugaan Keterlibatan Prajurit dalam Kasus Korupsi BNPB

Budi mengamini, penyidik mendalami soal status Bima Setiawan yang merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto dan Richard Erlangga. Keduanya diketahui merupakan tenaga ahli saat Suharyanto menjabat sebagai Kepala BNPB.

"Ini statusnya seperti apa, apakah penunjukannya resmi, ada di dalam struktur BNPB, atau tidak," ucap Budi.

Menurut Budi, penyidik menduga terdapat konflik kepentingan atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Hal itu turut didalami saat penyidik memeriksa Rustian dan beberapa pejabat di BNPB.

"Diduga ada conflict of interest atau benturan kepentingan antara pihak-pihak di lingkungan BNPB dengan pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek atau PBJ di BNPB," jelasnya.

Baca Juga:KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan TNI Aktif Dalam Kasus Dugaan Korupsi di BNPB

KPK Tetapkan 5 Orang sebagai Tersangka