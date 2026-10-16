Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismo Punya Harta Rp 5,9 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Hamenang sempat dibawa ke Mapolresta Klaten sekitar pukul 09.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah itu, ia dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dugaan perkara itu mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD). KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang dari bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10) malam.

Dalam OTT tersebut, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan pemberian suap dari Bupati Klaten kepada oknum BPK di Jawa Tengah.

Harta Kekayaan Hamenang Wajar Ismoyo Capai Rp 5,9 Miliar

Hamenang Wajar Ismoyo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 5.983.361.557. Total harta kekayaan itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 26 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang tersebar di Jogjakarta dan Klaten. Aset properti Hamenang senilai Rp 2.595.000.000.