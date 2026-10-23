KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Terkait Dugaan Korupsi Bupati Klaten

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) resmi menggunakan romi tahanan usai menjalanin pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (22/10). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah.
“Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/10).
Selain kantor BPK Jateng, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua rumah milik pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dari lokasi itu, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
Budi menjelaskan, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap untuk menghilangkan hasil temuan audit BPK di Kabupaten Klaten.
“Penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan suap yang dilakukan untuk menghapus hasil temuan audit BPK di wilayah Kabupaten Klaten,” jelasnya.
KPK Jerat Bupati Klaten Hamenang atas 5 Klaster Dugaan Korupsi
KPK resmi menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan terkait tambang galian c. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Klaten, pada Kamis (15/10).
Selain Bupati Klaten, KPK juga menetapkan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC) Muhammad Amin Wahyu Utomo. Ketiga tersangka itu saat ini telah ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama di rumah tahanan negara (Rutan) KPK, Jakarta.
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