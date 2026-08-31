KPK Geledah 8 Lokasi di Banjarmasin, Usut Dugaan Korupsi Perpajakan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA/Rio Feisal)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi yang tersebar di Banjarmasin dan Banjarbaru.
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai Rabu (26/8) hingga Jumat (28/8). Penggeledahan tersebut menyasar rumah dan kantor milik pihak swasta.
"Penggeledahan dilakukan di delapan lokasi, baik rumah maupun kantor milik pihak swasta, yang berada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (31/8).
Upaya paksa penggeledahan itu berhasil mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi perpajakan yang tengah diusut KPK. Penyidik akan menganalisis isi dan relevansinya untuk melihat sejauh mana bukti tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara yang tengah dikembangkan.
Budi mengatakan, informasi yang ditemukan dari penggeledahan juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut. Langkah itu diperlukan untuk memperjelas substansi dokumen sekaligus keterkaitannya dengan dugaan korupsi pemeriksaan pajak di KPP Madya Banjarmasin.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk membuat terang perkara secara utuh, dengan memastikan setiap fakta dan alat bukti yang diperoleh memiliki keterkaitan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.
KPK menegaskan, menaruh perhatian terhadap dugaan korupsi di sektor perpajakan lantaran pajak menjadi salah satu sumber penting penerimaan negara.
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