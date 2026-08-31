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Dimas Choirul
Senin, 31 Agustus 2026 | 20.34 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman Copot 13 Pejabat Kementan karena Bermain Judi Online

Mentan Andi Amran Sulaiman saat peninjauan lokasi pembibitan kopi dan kakao di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (26/8). (Istimewa). - Image

Mentan Andi Amran Sulaiman saat peninjauan lokasi pembibitan kopi dan kakao di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (26/8). (Istimewa).

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot permanen 13 pegawai yang juga pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka terbukti terlibat judi online (judol).

“13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Senin (31/8).

Amran memastikan pencopotan tersebut bersifat permanen. Inspektur Jenderal (Irjen) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan diminta segera menyiapkan pengganti agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Yang jelas dicopot permanen, diganti, titik,” ujar Amran.

Menurut Amran, keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba. Sebelumnya, pembinaan dan peringatan telah diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Namun, ketika pelanggaran kembali terjadi, mereka harus diberi tindakan lebih tegas. 

“Dulu pernah ada kecil-kecil, kami beri peringatan. Kami mencoba pembinaan, memberi peringatan. Ternyata berulang. Ah, lebih baik ini diberhentikan, dicopot sekalian,” tegas Mentan Amran.

Menteri pertanian dua periode i tu menegaskan, pembinaan tidak berarti membiarkan pelanggaran terus berulang. Sebagai pimpinan, Amran memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh jajaran Kementan mampu menjalankan tugas dengan disiplin, menjaga integritas, dan memberikan teladan yang baik.

“Kami sudah beri tahu ke depan tidak menutup kemungkinan saya berhentikan. Saya ulangi, kalau mengulangi, peluangnya sangat besar saya berhentikan,” kata Mentan Amran.

Untuk itu, setiap ASN Kementan ditekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku di dalam maupun di luar kedinasan.

Editor: Ilham Safutra
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