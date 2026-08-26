Praperadilan Febrie Adriansyah, Tim Hukum Sebut Aparat Abaikan Prinsip Keadilan

JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Alfons Kurnia, menilai proses hukum yang dijalani kliennya telah mengabaikan prinsip keadilan prosedural.

Menurutnya, terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law, termasuk dalam proses penetapan tersangka dan penahanan.

Hal tersebut disampaikan Alfons seusai mengikuti persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

Alfons menjelaskan, praperadilan menjadi forum penting untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, mekanisme tersebut juga berfungsi memastikan hak-hak seseorang yang berhadapan dengan hukum tetap terlindungi.

Dalam perkara Febrie, dia menyebut pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan hak tersangka.

“Keadilan prosedural telah tercederai. Oleh sebab itu makanya kita katakan bahwa adanya pelanggaran terhadap due process of law khususnya fair trial, khususnya lagi terkait dengan penahanan,” kata Alfons.