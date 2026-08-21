Gelar OTT di Jakarta dan Banymas, KPK Amanman Rektor Unsoed dan Wakilnya

Petugas KPK saat menunjukkan barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), pada Kamis (20/8). Tim penindakan lembaga antirasuah telah mengamankan Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr.
Selain Rektor, KPK juga dikabarkan membawa sejumlah Wakil Rektor (Warek) dalam pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Warek dibawa ke Jakarta, Rektor diambil di Jakarta," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (21/8).
Kegiatan operasi senyap itu dilakukan setelah dikabarkan tim penindakan KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang berkaitan dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas, pada Kamis (20/8). Proses pemeriksaan tersebut berlangsung sejak siang hingga hampir tengah malam.
Salah satu pihak yang disebut menjalani pemeriksaan yakni, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unsoed, Prof Dr Ir Noor Farid, MSi. Lembaga antirasuah juga disebut memeriksa Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed, Prof Dr Norman Arie Prayoga.
Selain dua wakil rektor tersebut, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Unsoed, Eko Sumanto, turut disebut menjalani pemeriksaan. Eko diketahui berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Setyo membenarkan bahwa sebanyak tujuh orang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Ada banyak yang di Purwokerto, tapi 7 yang dibawa ke Jakarta," pungkasnya.
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Jawa Pos
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