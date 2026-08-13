Penyelundupan Emas Rp 63 Miliar Digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta, Ini Modusnya

JawaPos.com - Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama dengan Bareskrim Polri menggagalkan dua kasus penyelundupan emas dengan berat mencapai 23,78 kilogram (Kg) dengan estimasi nilai keekonomian sebesar Rp 63 miliar pada Selasa (11/8).

Pada kasus pertama barang bukti yang diamankan berupa 41 keping emas berbentuk silinder dengan kadar emas 24 karat dengan total berat 17,43 kg dengan nilai keekonomian.

Sedangkan pada kasus kedua , barang bukti yang diamankan berupa kepingan emas berbentuk cast bar dengan total berat mencapai 6,35 kg atau nilai keekonomiannya sekitar Rp 17 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan alam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menindak dua modus berbeda, yang pertama dengan cara memasukkan ke dalam kelamin wanita dan dubur.

“Pada kasus berikutnya, mereka memanfaatkan oknum petugas ground handling untuk membawa emas kepada penumpang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis (13/8).

Purbaya mengatakan, kedua kasus tersebut berhasil terungkap dengan adanya kombinasi teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara.

Ia menegaskan, temuan tersebut tidak akan berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan dikirim, dan oleh siapa yang akan membeli.

“Nanti juga akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai siapa sebetulnya yang mengirim ini. Saya harapkan nanti pemilik-pemilik emas ikut juga diciduk ya,” ujarnya.