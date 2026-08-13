Harga Emas Antam Naik jadi Rp 2,7 Juta per Gram, Cek Pasaran BSI Gold dan Pegadaian

JawaPos.com - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) dibanderol pada harga Rp 2.700.000 per gram pada perdagangan Kamis (13/8) atau naik sebesar Rp 20.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (12/8).

Berdasarkan laman resmi Logammulia.com harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut naik. Hari ini harga buyback berada di level Rp 2.546.000 per gram atau melonjak Rp 30.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dilansir dari laman HRTAGold harga Emasku BSI Gold untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.615.000 dan harga buyback dipatok Rp 2.476.000.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.446.000 dan Rp 2.788.000 untuk ukuran 1 gram.

Kemudian untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.403.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.675.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.730.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.475.000.

Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).