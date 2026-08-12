KPK Libatkan BPKP Periksa Rudy Tanoe, Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Penyaluran Bansos

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.

Dia diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Rudy dilakukan untuk membantu proses penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK turut melibatkan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara, yang diakibatkan dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bantuan sosial beras," kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/8).

Menurut Budi, penyidik bersama auditor BPKP juga menggali secara lebih mendalam mekanisme pengadaan hingga proses distribusi bansos beras tersebut.

"Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut," tegasnya.

Selain mekanisme pengadaan dan penyaluran, KPK turut menelusuri nilai kontrak yang berkaitan dengan proyek tersebut. Penyidik juga mendalami besaran biaya yang dinilai wajar dalam proses distribusi bansos beras.