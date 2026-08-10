KPK Panggil Ulang Kakak Hary Tanoe sebagai Saksi Kasus Korupsi Bansos

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, pada Selasa (11/8). Ia menjadi saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kememterian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

"Benar, yang bersangkutan (Rudy Tanoe) meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya pada tanggal 11 Agustus 2026," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (10/8).

KPK mengimbau kakak dari Hary Tanoesoedibjo itu untuk hadir memenuhi panggilan penyidik, pada Selasa besok, karena ia seharusnya menjalani pemeriksaan pada Kamis (6/8).

"KPK meyakini, yang bersangkutan akan hadir dalam pemeriksaan tersebut, terlebih sesuai jadwal yang diajukannya," ujarnya.

Pengacara Bantah Rudy Tanoe mangkir panggilan KPK Kuasa hukum Rudy Tanoe, Ricky HP Sitohang mengatakan, ketidakhadiran kliennya dalam panggilan pemeriksaan pada Kamis (6/8), karena ada agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Menurut Ricky, pihaknya menerima surat panggilan pemeriksaan KPK pada Selasa sore (4/8).

Dalam surat itu, Rudy diminta hadir sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada Kamis pagi.

Menindaklanjuti surat tersebut, pihak kuasa hukum mendatangi kantor KPK pada Rabu (5/8), untuk membawa surat permohonan penundaan pemeriksaan sekaligus mengusulkan jadwal baru.

"Pada prinsipnya, kami akan selalu kooperatif dan tetap menghormati serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku," ucap Ricky kepada wartawan, Minggu (9/8).