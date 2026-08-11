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Muhammad Ridwan
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.57 WIB

Kakak Hary Tanoe Datang ke KPK, Saksi Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos

Komisaris PT Dosni Roha Logistik (PT DRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe bungkam usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.) - Image

Komisaris PT Dosni Roha Logistik (PT DRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe bungkam usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.)

JawaPos.com - Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (11/8). Ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kakak dari pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.52 WIB.

"Saudara BRT sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pkl. 09.52 WIB," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Tak berapa lama usai kedatangannya, Rudy Tanoe langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Rudy Tanoe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

"Yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) beras, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH)," tegasnya.

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, setelah Rudy Tanoe tidak hadir pada Kamis (6/8).

Dalam kasusnya, KPK disebut telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020.

Meski disebut berstatus tersangka, KPK sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi status hukum yang menimpa kakak Hary Tanoe tersebut.

KPK menduga ada penyimpangan dalam penyaluran bansos beras yang melibatkan Rudy Tanoe.

Editor: Bayu Putra
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