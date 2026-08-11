Eks Menag Yaqut Tegaskan Tak Pernah Terima Uang Kasus Kuota Haji: Semua Hanya Asumsi

JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membantah menerima uang terkait perkara dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dan menganggap dakwaan jaksa KPK hanya asumsi.

Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai mengikuti sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (11/8).

Yaqut mengaku tidak memahami dasar tudingan bahwa dirinya menerima uang. Menurut dia, pihak yang disebut menerima uang merupakan orang lain, sementara keterkaitan aliran dana kepadanya dinilai hanya berdasarkan asumsi.

"Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini," kata Yaqut.

"Jadi yang menerima tadi sudah disebutkan siapa, dan ada yang disebutkan mengalir ke saya dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini," sambungnya.

Yaqut juga menyoroti pihak yang dinilai memiliki inisiatif untuk memperoleh keuntungan dari tambahan kuota haji. Ia menyebut praktik tersebut perlu dilihat berdasarkan rangkaian penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

"Terkait dengan siapa yang berinisiatif, kan Anda semua tadi mendengarkan dari 2022, 2023, 2024, siapa yang berinisiatif untuk apa mendapatkan keuntungan dari kuota tambahan," tegasnya.

Yaqut turut menyinggung penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang diduga melakukan transaksi kuota tambahan serta menerima fee. Menurutnya, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kuota tersebut perlu dihadirkan dalam persidangan agar persoalan dapat diungkap secara menyeluruh.