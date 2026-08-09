Bantah Mangkir Panggilan KPK, Rudy Tanoe Pastikan Hadiri Pemeriksaan pada 11 Agustus 

JawaPos.com - Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe bantah mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rudy Tanoe sedianya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, pada Kamis (6/8).

Kuasa Hukum Rudy Tanoe, Ricky HP Sitohang, mengatakan, ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan tersebut, karena adanya agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Menurut Ricky, pihaknya menerima surat panggilan KPK pada Selasa sore (4/8). Dalam surat tersebut, Rudy diminta hadir sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada Kamis pagi.

Menindaklanjuti surat tersebut, pihak kuasa hukum mendatangi kantor KPK pada Rabu (5/8), untuk membawa surat permohonan penundaan pemeriksaan sekaligus mengusulkan jadwal baru.

"Pada prinsipnya, kami akan selalu kooperatif dan tetap menghormati serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku," kata Ricky kepada wartawan, Minggu (9/8).

Ia menyatakan, pihaknya meminta penjadwalan ulang pada Selasa (11/8) mendatang. Surat permohonan tersebut telah diterima oleh KPK.