Pelarian 6 Perampok Pegawai Koperasi Cibitung Berhenti di Pemalang

JawaPos.com - Pelarian komplotan bandit bersenjata tajam yang nekat merampok seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Cibitung, Kabupaten Bekasi, akhirnya terhenti.

Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus seluruh anggota kelompok tersebut di beberapa lokasi persembunyian.

Aksi perampokan brutal itu sebelumnya terjadi di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, pada Rabu (5/8) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Peristiwa itu bermula saat korban baru saja memarkirkan sepeda motornya di depan kantor koperasi, tepat di samping gerobak penjual mi ayam. Tanpa diduga, para pelaku langsung mengepung dan menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Dalam aksi cepat tersebut, komplotan itu merampas tas milik korban yang berisi uang tunai Rp 30 juta. Akibat sabetan senjata tajam pelaku, korban mengalami luka bacok serius di bagian tangan sebelum para pelaku melarikan diri.

Terekam CCTV dan Viral di Media Sosial Aksi keji enam orang pelaku tersebut sempat terekam oleh kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian. Rekaman visual itu kemudian tersebar luas dan viral di media sosial, hingga memicu keprihatinan publik.

Berbekal bukti rekaman CCTV dan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pemburuan maraton.

Penangkapan di Tiga Wilayah Hasilnya, petugas berhasil melacak keberadaan para terduga pelaku yang bersembunyi di wilayah berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah.