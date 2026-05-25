3 Perampok Modus Ngaku Anggota Polri Berhasil Ditangkap

Tiga pria pelaku perampokan berinisial D, M, dan H digiring dari jumpa pers di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Senin (25/5/2026). (ANTARA/Risky Syukur)
JawaPos.com - Polisi membekuk tiga orang perampok di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang melancarkan aksi kriminal dengan modus mengaku sebagai anggota Polri.
"Kami dari Polsek Palmerah telah mengamankan tiga pelaku curas (pencurian dengan kekerasan)," kata Wakapolsek Palmerah AKP Imam kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/5).
Ketiga pria berinisial D, M, dan H yang diketahui kerap beraksi di kawasan Jalan S. Parman dan Jalan K. S. Tubun itu ditangkap pada Selasa (19/5) lalu.
Imam mengatakan modus operandi ketiga pelaku adalah memepet korban yang tengah berkendara, lalu mengaku sebagai anggota polisi dan menggeledah barang korban.
"Kemudian korban ditanya, apakah membawa obat-obat terlarang," kata dia.
Korban yang ketakutan biasanya menyerahkan barang bawaan seperti tas, untuk digeladah oleh para pelaku. Kemudian di saat yang tepat, para pelaku kabur dari lokasi dengan membawa barang berharga milik korban.
Kepolisian pun bergerak memburu para pelaku setelah mendapat laporan aksi kriminal para pelaku, hingga kemudian tiga pria itu berhasil ditangkap pada Selasa (19/5) di lokasi berbeda.
Dari hasil pemeriksaan, kata Imam, ketiga pelaku mengaku sudah enam kali beraksi dengan modus serupa di kawasan Palmerah.
Dalam aksinya, ketiga pelaku tidak membawa identitas palsu ataupun senjata.
"Pelaku hanya mengancam saja, mengaku-ngaku polisi. Seolah-olah dia mengancam dia bawa senjata, padahal tidak," ucap Imam.
