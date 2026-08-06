Keluarga Almarhum Yutrizal Anggap Kasus Nakes Nirempati Usai, Tak Mau Lagi Dibahas

JawaPos.com - Keluarga almarhum Yutrizal Tri Chaerawan menyatakan persoalan terkait komentar tidak berempati dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di media sosial telah dianggap selesai.

Mereka juga meminta agar kasus tersebut tidak lagi menjadi pembahasan di ruang publik.

Pernyataan resmi itu dibagikan melalui akun Threads @yanifiltania pada Rabu (6/8). Dalam unggahannya, akun tersebut menandai akun adik almarhum, Maulidya Yusthika Chaerani.

"Teman-teman, berikut pernyataan resmi dari keluarga Alm @yurizaltrich. Mohon kita hargai keputusan keluarga yaaa. Terima kasih," tulisnya, dikutip Kamis (6/8).

Dalam pernyataan tersebut, keluarga besar almarhum Yutrizal menegaskan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menyita perhatian publik telah mereka anggap usai.

"Kami, keluarga besar almarhum Yutrizal Tri Chaerawan, menyampaikan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik telah kami anggap selesai. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini tidak lagi menjadi bahan pembahasan di ruang publik," demikian isi pernyataan keluarga tersebut.

Keluarga pasien BPJS yang viral itu pun menjelaskan bahwa saat ini mereka masih berada dalam suasana duka dan membutuhkan waktu serta ketenangan untuk menjalani masa berkabung.