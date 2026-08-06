Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 7 Agustus 2026 | 00.47 WIB

Keluarga Almarhum Yutrizal Anggap Kasus Nakes Nirempati Usai, Tak Mau Lagi Dibahas

Ilustrasi para nakes di sebuah rumah sakit. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi para nakes di sebuah rumah sakit. (Gemini AI)

JawaPos.com - Keluarga almarhum Yutrizal Tri Chaerawan menyatakan persoalan terkait komentar tidak berempati dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di media sosial telah dianggap selesai.

Mereka juga meminta agar kasus tersebut tidak lagi menjadi pembahasan di ruang publik.

Pernyataan resmi itu dibagikan melalui akun Threads @yanifiltania pada Rabu (6/8). Dalam unggahannya, akun tersebut menandai akun adik almarhum, Maulidya Yusthika Chaerani.

"Teman-teman, berikut pernyataan resmi dari keluarga Alm @yurizaltrich. Mohon kita hargai keputusan keluarga yaaa. Terima kasih," tulisnya, dikutip Kamis (6/8).

Dalam pernyataan tersebut, keluarga besar almarhum Yutrizal menegaskan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menyita perhatian publik telah mereka anggap usai

"Kami, keluarga besar almarhum Yutrizal Tri Chaerawan, menyampaikan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik telah kami anggap selesai. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini tidak lagi menjadi bahan pembahasan di ruang publik," demikian isi pernyataan keluarga tersebut. 

Keluarga pasien BPJS yang viral itu pun menjelaskan bahwa saat ini mereka masih berada dalam suasana duka dan membutuhkan waktu serta ketenangan untuk menjalani masa berkabung.

Mereka pun memohon kepada media maupun pihak lain agar tidak lagi menghubungi anggota keluarga melalui berbagai saluran komunikasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
BPJS Kesehatan Bilang Begini Usai Viral Nakes Komentar Nirempati ke Pasien BPJS di Medsos - Image
Kesehatan

BPJS Kesehatan Bilang Begini Usai Viral Nakes Komentar Nirempati ke Pasien BPJS di Medsos

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Data 10 Nakes yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Yurizal, Ada Dokter Gigi hingga PPDS - Image
Kesehatan

Data 10 Nakes yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Yurizal, Ada Dokter Gigi hingga PPDS

Jumat, 7 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Janji Tindak Lanjuti! KKI Telusuri Dugaan Perundungan Nakes yang Komentar Nirempati Pasien BPJS - Image
Kesehatan

Janji Tindak Lanjuti! KKI Telusuri Dugaan Perundungan Nakes yang Komentar Nirempati Pasien BPJS

Jumat, 7 Agustus 2026 | 14.03 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore