Keluarga Almarhum Yutrizal Anggap Kasus Nakes Nirempati Usai, Tak Mau Lagi Dibahas

Ilustrasi para nakes di sebuah rumah sakit. (Gemini AI)
JawaPos.com - Keluarga almarhum Yutrizal Tri Chaerawan menyatakan persoalan terkait komentar tidak berempati dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di media sosial telah dianggap selesai.
Mereka juga meminta agar kasus tersebut tidak lagi menjadi pembahasan di ruang publik.
Pernyataan resmi itu dibagikan melalui akun Threads @yanifiltania pada Rabu (6/8). Dalam unggahannya, akun tersebut menandai akun adik almarhum, Maulidya Yusthika Chaerani.
"Teman-teman, berikut pernyataan resmi dari keluarga Alm @yurizaltrich. Mohon kita hargai keputusan keluarga yaaa. Terima kasih," tulisnya, dikutip Kamis (6/8).
Dalam pernyataan tersebut, keluarga besar almarhum Yutrizal menegaskan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menyita perhatian publik telah mereka anggap usai.
"Kami, keluarga besar almarhum Yutrizal Tri Chaerawan, menyampaikan bahwa seluruh proses terkait peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik telah kami anggap selesai. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini tidak lagi menjadi bahan pembahasan di ruang publik," demikian isi pernyataan keluarga tersebut.
Keluarga pasien BPJS yang viral itu pun menjelaskan bahwa saat ini mereka masih berada dalam suasana duka dan membutuhkan waktu serta ketenangan untuk menjalani masa berkabung.
Mereka pun memohon kepada media maupun pihak lain agar tidak lagi menghubungi anggota keluarga melalui berbagai saluran komunikasi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi