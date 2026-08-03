KPK Sita 4 Unit Moge hingga Valuta Asing usai Geledah Rumah Bupati Pemalang

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai aset usai menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Pemalang, Anom Widiyantoro. Penggeledahan itu dilakukan penyidik lembaga antirasuah pada 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026.

"Bahwa sejak tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2026, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk melengkapi alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (3/8).

Budi menjelaskan, penggeledahan itu menyasar apartemen yang berlokasi di Jakarta, Kantor Dinas PU Kabupaten Pemalang, Komplek Kantor Bupati Pemalang, dua rumah pribadi di Kabupaten Pemalang.

Selain itu, rumah milik tersangka mantan staf administrasi KPK Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) di Kabupaten Kendal, dan rumah ayah dari staf admin KPK Lilik Budi Suprianto (LBS).

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"Lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu rumah para tersangka, kantor atau dinas yang terkait dengan pekerjaan tersangka dan terkait dengan perkara dimaksud, yang berlokasi di wilayah Jakarta, Pemalang, Kendal dan Purworejo," tegasnya.

Dari penggeledahan tersebut penyidik, lanjut Budi, penyidik KPK mengamankan berbagai aset di antaranya berupa empat unit sepeda motor gede (moge), satu unit mobil, uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, buku tabungan, bukti kepemilikan kendaraan serta bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dokumen yang diduga terkait, brang bukti elektronik berupa handphone dan flashdisk, serta emas dan logam mulia.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa berbagai barang bukti yang diamankan tersebut akan disita dan dianalisa melalui proses pemeriksaan saksi-saksi.

"Penyidik selanjutnya akan menelaah semua barang yang disita untuk mendukung penanganan perkara dimaksud," tegasnya.