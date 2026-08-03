KKB Serang Pekerja Jalan di Tolikara Papua Pegunungan, Lima Orang Dikabarkan Meninggal

JawaPos.com - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Senin (3/8) dini hari sekitar pukul 03.28 WIT, dilaporkan menyerang para pekerja proyek jalan dari PT SHJ di sekitar Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan ini, sekitar lima orang dikabarkan meninggal dunia.
"Benar, ada insiden penembakan yang menewaskan para pekerja PT SHJ dan saat ini sedang dilakukan proses evakuasi," kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto, dilansir dari ANTARA.
Kendati demikian belum ada penjelasan secara detil, perihal kronologi kejadian, hingga motif penyerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia itu dilakukan.
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