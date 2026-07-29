Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.31 WIB

KPK Panggil Geisz Chalifah Eks Loyalis Anies Baswedan sebagai Saksi Dugaan Korupsi Metrik Ton Batu Bara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com) - Image

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Geisz Chalifah, mantan loyalis Anies Baswedan. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi metrik ton batu bara yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Selain Geisz Chalifah, KPK juga memanggil Sahdat Ginting. Ia berperan sebagai notaris/PPAT dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan kedua orang ini dianggap penting. Tujuannya untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi metrik ton batu bara.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/7).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. KPK terus menyelidiki secara mendalam.

Dalam penyidikan lanjutan, KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka korporasi. Ketiganya adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Ketiga perusahaan diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari menerima gratifikasi. Gratifikasi itu terkait dengan kegiatan produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Panggil Dirut Garuda Indonesis Glenny Kairupan dan Mendiksaintek Brian Yuliarto ke Istana, Ada Apa?   - Image
Nasional

Presiden Prabowo Panggil Dirut Garuda Indonesis Glenny Kairupan dan Mendiksaintek Brian Yuliarto ke Istana, Ada Apa?  

Senin, 4 Mei 2026 | 22.20 WIB

Prabowo Gelar Pertemuan Empat Mata dengan Kapolri, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis Kepolisian - Image
Nasional

Prabowo Gelar Pertemuan Empat Mata dengan Kapolri, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis Kepolisian

Sabtu, 25 April 2026 | 02.17 WIB

Hari Ini Komisi III DPR Panggil Jaksa yang Tuntut Videografer Amsal Sitepu 2 Tahun Penjara - Image
Kasuistika

Hari Ini Komisi III DPR Panggil Jaksa yang Tuntut Videografer Amsal Sitepu 2 Tahun Penjara

Senin, 30 Maret 2026 | 14.53 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore