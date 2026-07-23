Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Disita, BEM Kristiani Mendesak Rumah Eks Jampidsus Digeledah!

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Kamis (23/7) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Kamis (23/7) sore. Aksi ini digelar guna mendesak Korps Adhyaksa mengusut tuntas dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Massa aksi memadati jalan Panglima Polim sejak pukul 15.00 WIB. Mereka membentangkan spanduk berisi poin desakan. Mereka meminta pihak kejaksaan segera menahan Febrie serta melakukan penggeledahan di rumah miliknya.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyoroti lambatnya penanganan hukum terhadap mantan pejabat tinggi, sembari membandingkannya dengan penanganan kasus rakyat kecil.
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"Barang bukti sudah ada di depan mata, apa yang menjadi kesulitan? Kenapa ketika seorang nenek-nenek yang mencuri sepotong kayu, di hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka, di hari itu juga langsung ditahan," seru orator dari atas mobil komando.
Aliansi BEM ini juga membawa tiga poin tuntutan utama yang ditujukan kepada lembaga penegak hukum:
1. Penahanan Tersangka: Mendesak Jaksa Agung RI menginstruksikan tim penyidik agar segera menahan Febrie Adriansyah demi menjaga netralitas dan kesetaraan di hadapan hukum.
2. Transparansi Tiga Klaster Kasus: Meminta KPK, Polri, dan Kejagung bersinergi mengusut tuntas aliran dana pada kasus Asabri, PLN, dan Krakatau Steel tanpa intervensi.
3. Optimalisasi Aset Recovery: Mendorong pelacakan serta penggeledahan rumah dinas eks Jampidsus untuk menyita seluruh aset yang diduga hasil pencucian uang agar dikembalikan kepada negara.
Aksi demonstrasi ini berlangsung bertepatan dengan dinamika proses penyidikan di internal Kejagung. Tim 9 Kejagung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah setelah yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan Rabu (22/7) dengan alasan kesehatan.
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