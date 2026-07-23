Jawab Kabar Viral Nunggak Pajak dan Terlibat TPPU Febrie Adriansyah, Hotman Paris: Sumpah Demi Tuhan Gua Baru Kenal

JawaPos.com - Media sosial (medsos) sampai ramai dengan kabar Hotman Paris menunggak pajak dan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah. Seluruh kabar tersebut dia tepis. Hotman menegaskan dirinya baru kenal Febrie saat diminta mendampingi sebagai penasihat hukum.

Keterangan disampaikan oleh Hotman saat awak media bertemu dengan pengacara nyentrik tersebut di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis (23/7). Mulanya Hotman enggan merespons terlalu jauh soal kabar yang berseliweran di medsos tersebut. Namun, dia akhirnya memberi penjelasan.

”Ini kan gua lagi sakit, elu baca di-postingan gua lah. Postingan gua kan gua tantang orang-orang kantor pajak malah yang terkejut, itu fitnah banget itu,” kata dia.

Apalagi, Hotman dikait-kaitkan dengan dugaan TPPU yang menjerat mantan kliennya. Dia menegaskan bahwa hal itu juga fitnah. Sebab, dirinya baru mengenal Febrie secara langsung saat diminta mendampingi sebagai penasihat hukum pada Jumat pekan lalu (17/7).

”Sumpah mati tahu nggak, sumpah demi Tuhan gua baru kenal, baru pertama kali ketemu Pak Febrie (Adriansyah) adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Semua (kabar di medsos) itu fitnah, mana pajak mana, tanya Kantor Pajak Tanjung Priok,” ujarnya.

Belum lama ini, kabar-kabar miring terkait Hotman bermunculan di medsos, Termasuk unggahan soal kepemilikan Hollywings yang diduga bagian dari TPPU. Kemudian kabar Hotman menunggak pajak atau kurang bayar atas beberapa objek pajak. Hal itu ditegaskan oleh Hotman sebagai fitnah.

Mundur dari Tim Penasihat Hukum Febrie Adriansyah di Kasus Korupsi dan TPPU Sebelumnya, Hotman mengumumkan mundur dari posisi penasihat hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah. Keputusan itu dia sampaikan kepada publik di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis pagi (23/7).

”Sudah dari 2 hari lalu, sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie. Saya mengundurkan diri, mengundurkan diri (sebagai penasihat hukum). Mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu,” kata Hotman.