Jawab Kabar Viral Nunggak Pajak dan Terlibat TPPU Febrie Adriansyah, Hotman Paris: Sumpah Demi Tuhan Gua Baru Kenal

Pengancara Hotman Paris Hutapea memutuskan mundur dari penasihat hukum Febrie Adriansyah. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Media sosial (medsos) sampai ramai dengan kabar Hotman Paris menunggak pajak dan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah. Seluruh kabar tersebut dia tepis. Hotman menegaskan dirinya baru kenal Febrie saat diminta mendampingi sebagai penasihat hukum.
Keterangan disampaikan oleh Hotman saat awak media bertemu dengan pengacara nyentrik tersebut di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis (23/7). Mulanya Hotman enggan merespons terlalu jauh soal kabar yang berseliweran di medsos tersebut. Namun, dia akhirnya memberi penjelasan.
”Ini kan gua lagi sakit, elu baca di-postingan gua lah. Postingan gua kan gua tantang orang-orang kantor pajak malah yang terkejut, itu fitnah banget itu,” kata dia.
Apalagi, Hotman dikait-kaitkan dengan dugaan TPPU yang menjerat mantan kliennya. Dia menegaskan bahwa hal itu juga fitnah. Sebab, dirinya baru mengenal Febrie secara langsung saat diminta mendampingi sebagai penasihat hukum pada Jumat pekan lalu (17/7).
”Sumpah mati tahu nggak, sumpah demi Tuhan gua baru kenal, baru pertama kali ketemu Pak Febrie (Adriansyah) adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Semua (kabar di medsos) itu fitnah, mana pajak mana, tanya Kantor Pajak Tanjung Priok,” ujarnya.
Belum lama ini, kabar-kabar miring terkait Hotman bermunculan di medsos, Termasuk unggahan soal kepemilikan Hollywings yang diduga bagian dari TPPU. Kemudian kabar Hotman menunggak pajak atau kurang bayar atas beberapa objek pajak. Hal itu ditegaskan oleh Hotman sebagai fitnah.
Sebelumnya, Hotman mengumumkan mundur dari posisi penasihat hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah. Keputusan itu dia sampaikan kepada publik di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis pagi (23/7).
”Sudah dari 2 hari lalu, sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie. Saya mengundurkan diri, mengundurkan diri (sebagai penasihat hukum). Mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu,” kata Hotman.
Kepada awak media, Hotman mengaku penyakit saraf kejepit yang dia derita kembali kabuh dan membuat dirinya kesakitan. Sehingga pagi ini, dirinya mendatangi dokter di Rumah Sakit Medistra untuk meminta painkiller atau penghilang rasa sakit. Kondisi itu mengharuskan dirinya menggunakan kursi roda dan kembali berobat ke Singapura.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!