Hotman Paris Mundur dari Tim Penasihat Hukum Febrie Adriansyah karena Syaraf Kejepit

JawaPos.com - Tidak sampai seminggu mendampingi Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hotman Paris Hutapea mengumumkan mundur dari tim penasihat hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut. Dia mengaku harus segera ke Singapura untuk berobat saraf kejepit.

Menurut Hotman, penyakit saraf kejepit sudah dia derita sebelum dirinya menjadi penasihat hukum Febrie. Dia bahkan sedang di Singapura ketika Polri memulai rangkaian penggeledahan dalam kasus tersebut. Di tengah perawatan itulah telepon datang dari Indonesia untuk mendampingi Febrie dalam jeratan kasus yang kini ditangani oleh Kejagung.

”Di sana (Singapura) sudah operasi tanggal 9 (Juli 2026), persis kasus teman kita (Febrie) itu lagi ramai. Jadi, pas itu besoknya aku ditelepon agar pulang,” kata dia kepada awak media di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (23/7).

Hotman mengaku, mestinya dia istirahat total selama 2 minggu. Namun, pekerjaan mendampingi Febrie tidak bisa ditunda. Karena itu, sejak Jumat pekan lalu (17/7), dia sudah mendampingi mantan pejabat Kejagung itu menjalani pemeriksaan. Dia bahkan sempat memberikan keterangan kepada awak media hingga akhirnya menuai kontroversi dan laporan polisi.

Setelah beberapa hari mendampingi Febrie, Hotman mengaku rasa sakit pasca operasi makin menjadi. Sehingga dia datang ke Rumah Sakit Medistra hari ini dan meminta pain killer atau penghilang rasa sakit. Setelah itu, besok (24/7), Hotman akan terbang ke Singapura untuk kembali berobat. Dia berharap tidak harus sampai dirawat.

”Jadi, besok subuh saya mau ke Singapura, (kalau) mau ketemu lagi di bandara setengah enam cari gue di Terminal 3 (Bandara Soekarno-Hatta), Gate 1. Mudah-mudahan gue nggak disuruh opname lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Hotman mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari tim penasihat hukum Febrie sejak 2 hari lalu. Alasannya benar-benar hanya karena sakit. Tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatannya.