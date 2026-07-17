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Ryandi Zahdomo
Jumat, 17 Juli 2026 | 20.15 WIB

Bawa Lexus ke Kejagung, Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah?

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kedatangan pengacara kondang, Hotman Paris, pada Jumat (17/7). Kehadirannya di tengah bergulirnya kasus korupsi kakap yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah langsung mencuri perhatian publik.

Hotman Paris tiba di lokasi dengan mengendarai mobil Lexus bernomor polisi B 666 HOT. Menariknya, Hotman mendapatkan akses lewat jalur khusus dan diperbolehkan turun langsung di lantai basement Gedung Bundar Kejagung, berbeda dari tamu pada umumnya.

Mengenakan setelan jas berkilau (bling-bling), Hotman tampak didampingi oleh Indra Haposan Sihombing saat memasuki area gedung.

Pengakuan Hotman Paris dan Rencana Menemui Jampidsus

Saat dikerumuni awak media, Hotman belum bersedia membeberkan secara rinci mengenai maksud utama dari kedatangannya tersebut.

Namun, ketika disinggung mengenai rumor dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman tidak menyatakan dengan tegas.

"Hampir, hampir," ujar Hotman saat ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jumat (17/7).

Namun, Hotman memastikan kehadirannya di Korps Adhyaksa ialah untuk menemui Jampidsus.

"(Mau ketemu) Jampidsus entar," tambahnya singkat.

Kejagung Pastikan Status Tersangka Febrie Adriansyah Tidak Gugur

Diketahui, Febrie telah resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Editor: Sabik Aji Taufan
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